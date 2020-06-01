بعد إصابة 7 نواب بـ كورونا...متحدث البرلمان: "مستمرين في العمل.. والدولة مش هتفضل محلك سر"

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قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن هناك 7 نواب أصيبوا بفيروس كورونا، ولكن حالتهم بفضل الله مستقرة، مشيرًا إلى أن 6 نواب خضعوا للعزل في المستشفيات، وأحد منهم مقيم في المنزل.



وتابع "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الدولة لابد أن تتحرك في إطار تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية، معقبًا:" الدولة مش هتفضل محلك سر".



ولفت المتحدث باسم مجلس النواب إلى أن البرلمان لابد أن ينتهي من الموازنة العامة للدولة خلال المرحلة المقبلة، رغم أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن جلسات البرلمان الأحد المقبل في موعدها، وسيتم تشديد الاجراءات الاحترازية داخل البرلمان.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.



وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



