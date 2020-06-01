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الجنيه الاسترليني يحقق أعلى مستوى في أربعة أسابيع

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:17 م
الجنيه الاسترليني
الجنيه الاسترليني
حقق الجنيه الاسترليني أعلى مستوى في أربعة أسابيع أثناء التعاملات يوم الاثنين أمام الدولار الأمريكي مخترقا مستوى 1.24 دولار مع تراجع جاذبية العملة الخضراء كأداة استثمارية آمنة بفعل آمال بتعاف اقتصادي عززت شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق العالمية.

لكن العملة البريطانية ما زالت تتعرض لضغوط من عوامل كثيرة بما‭ ‬في ذلك مخاطر مرتبطة بالخروج من الاتحاد الأوروبي وحقيقة أن المملكة المتحدة تشهد واحدا من أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بمرض كوفيد-19 في العالم.

وقفز الاسترليني أكثر من واحد بالمئة إلى 1.2488 دولار وهو أعلى مستوى له في أربعة أسابيع، قبل أن يتراجع قليلا إلى 1.2466 دولار بحلول الساعة 1635 بتوقيت جرينتش.

وأمام العملة الأوروبية صعد الاسترليني حوالي 0.8 بالمئة إلى89.22 بنس لليورو.

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