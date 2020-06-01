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بعد ورود شكاوى من سوء حالتها.. 'الصحفيين' توفر نوع جديد من الكمامات

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:08 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
تقدم محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، بمذكرة للنقيب ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة؛ بعد ورود شكاوى للمجلس من سوء حالة وخامة الكمامات الطبية التي قامت النقابة بتوفيرها.

وقال "كامل" في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن هذه الكمامات قد تعرض حياة الزملاء للخطر، خاصة بعد تداول صورة من خطاب موجه من مجلس نقابة أطباء سوهاج للسيد محافظ سوهاج، يؤكدون فيه على سوء تصنيع الكمامات الواردة من مصانع الإنتاج الحربي، وتسببها في تعريض حياة من يستخدمها للخطر، وهي نفس نوع الكمامات المتوفرة بمنافذ البيع بالنقابة.

وأضاف عضو مجلس النقابة، أنه بالتواصل مع رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية وسكرتير عام النقابة، تم وفير نوع آخر من الكمامات الطبية للنقابة، وهي النوع الطبب العادي المتواحد بالصيدليات، وذلك حفاظًا على صحة وحياة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وجاء نص النذكرة كالتالي: 

الأستاذ / ضياء رشوان نقيب الصحفيين

الزملاء أعضاء المجلس

بعد ورود شكاوى متعددة من زملاء أعضاء بالجمعية العمومية من سوء حالة ( الكمامات الطبية) التي قام مجلس النقابة بتوفيرها من خلال منفذ بيع بالنقابة، وبعد أن اطلعت بنفسي على هذه الكمامات التي وضح بالعين المجردة أنها غير مطابقة للمواصفات الطبية، وبعد تداول صورة من خطاب موجه من مجلس نقابة أطباء سوهاج للسيد محافظ سوهاج يؤكدون فيه على سوء تصنيع الكمامات الواردة من مصانع الإنتاج الحربي، وتسببها في تعريض حياة من يستخدمها للخطر، وهي نفس نوع الكمامات المتوفرة بمنافذ البيع بالنقابة- مرفق صورة للخطاب المتداول-، وبناء عليه أطلب وقف بيع هذه الكمامات للزملاء فورا بداء من تاريخ اليوم حفاظا على حياتهم.

خالص تقديري لكل محاولات أعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية لتقديم خدمات للزملاء في ظل هذه الظروف العصيبة، ولكن أمان الزملاء وحياتهم تستحق وقف تداول هذه الكمامات فورا مع سعينا جميعا لتوفير بدائل بشكل عاجل.

خالص تحياتي وتقديري لجهودكم جميعا خلال هذه الأزمة 
محمود كامل 
عضو مجلس النقابة

وكان قد أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة قام بشراء جهاز وحدة تعقيم ذكية وكشف حراري، كإجراء احترازي في غاية الأهمية، لحماية مرتادء النقابة وموظفيها فور دخولهم إلى المبنى.

وقال "شبانة" في بيان سابق له، إن بوابة التعقيم الذكية الجديدة ستتواجد أمام باب دخول المبنى، وتقوم أوتوماتيكيًا، وفي ثوان معدودات بتعقيم الصحفي أو الموظف أو مرتاد المبنى، وكذلك قياس درجة حرارة الجسم، وإظهارها على شاشة البوابة مباشرة، وفي حال ارتفاع درجة الحرارة تعطي صافرة، كما ترسل إنذارًا للجهاز الإداري ولإدارة شؤون العاملين، لمنع صاحب الحرارة المرتفعة من دخول المبنى، ليكون مبنى نقابة الصحفيين آمنًا من فيروس كورونا المستجد، وكذلك يصبح أةل مبنى بالمجتمع الصحي يستعين ببوابة التعقيم وقياس الحرارة.

وأضاف "شبانة" أنه بالتشاور مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين وجميع أضاء المجلس، تم الاتفاق على الاستعانة بأحدث أجهزة الحماية من فيروس كورونا، مع اتخاد كافة الاجراءات الاحترازية، مؤكدًا أنه تم شراء بوابة التعقيم والكشف الحراري من الهيئة العربية للتصنيع.

وأكد سكرتير عام النقابة أنه لم يتم الاكتفاء بذلك فقط، بل تم أيضًا جهاز لتعقيم المبنى بالكامل يوميًا، عن طريق التبخير، وهو أفضل طرق التعقيم حاليًا، وتم استخدامه بالفعل بداية من اليوم، ويستمر يوميًا بجانب إجراءات التعقيم الطبيعية.

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