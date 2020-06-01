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حقيقة إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
تصدر الفنان أمير كرارة اليوم الإثنين الموافق 1 من يونيو لعام 2020، تريند جوجل، بعد شائعة إصابته بفروس كورونا.

ونفى الفنان أحمد صلاح حسني، شائعة إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا المستجد، وكتب في تغريدة عبر حسابه الشخصي في تويتر "أمير كرارة زي الفل.. ليه ممكن واحد يفبرك إشاعة على واحد إن جاله كورونا بدون دليل ولمصلحة مين فِي ظل هذه الظروف؟!".


وتزوج أمير كرارة من أخت أحمد صلاح حسني قبل سنوات، حيث تجمعهما صلة نسب، وأنجب منها "سليم وليلى ونيللي".

وشارك أمير كرارة في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الاختيار"، يجسد شخصية البطل الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد في كمين مربع البرث.

ومسلسل الأختيار كان بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي، والعمل سيناريو وحوار باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.

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