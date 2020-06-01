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ليفربول يتضامن مع جورج فلويد بعد واقعة العنصرية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:59 م
ليفربول
ليفربول

حرص نادي ليفربول على تقديم الدعم والتضامن مع عائلة جورج فلويد بعد قتله على يد الشرطة الأمريكية في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، موجهين دعمهم للأفراد الذين يتمتعون بالبشرة السمراء.


وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، جثا جميع لاعبي ومدربي "الريدز" على ركبهم حول دائرة وسط الملعب في ملعب "أنفيلد"، والتقطوا صورة من المدرجات في لقطة رائعة تضامنا مع جورج فلويد الأسمر البشرة والذي لقي حتفه على يد شرطي أبيض البشرة في الولايات المتحدة الاثنين 25 مايو.

 

وشارك العديد من نجوم ليفربول الصورة وأرفقوها بعبارة: "الوحدة قوة".

 

يذكر أن الجلوس على الركبة يذكر بلاعب كرة السلة الأمريكي كولين كابيرنيك عندما جثا على ركبته عام 2016، أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي، اعتراضا على وحشية الشرطة وعدم المساواة العرقية في الولايات المتحدة.

 

وكانت هذه الحلقة التدريبية الأولى التي عقدها ليفربول في "أنفيلد" بحضور المجموعة بأكملها منذ تعليق الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

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ليفربول كورونا رياضة جورج فلويد الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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