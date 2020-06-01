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محافظة القاهرة تخصص خط ساخن للإبلاغ عن مصابي كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تخصيص الخط الساخن 15469 للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد محافظ القاهرة، اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أي مسؤول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

تعرف على عقوبة السائق الذي يسمح للمواطنين بالركوب دون كمامة
كان أصدر محافظ القاهرة، قرارا بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لم يلتزم سائقيها بارتداء الكمامات الواقية.

ووجه عبدالعال، الجهات التنفيذية في حال سماح السائقين للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات مع إيقاف خطوط السير لمدة شهر، وتوقيع الغرامة المالية المقررة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالب محافظ القاهرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لرصد السيارات المخالفة للقرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشددًا على مسئولى المواقف بالتأكد من إجراءات النظافة والتهوية داخل السيارات، وتوافر المسافات الملائمة بين المواطنين المنتظرين دورهم فى الركوب.

وناشد محافظ القاهرة سائقى السيارات الأجرة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها، مؤكداً على ضرورة قيامهم بتعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب حرصًا على الصحة العامة ولعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لم يلتزم قائدها أو مستقليها بارتداء الكمامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

آخر التطورات والمستجدات بشأن مصابي ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأكد تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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