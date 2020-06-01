محافظة القاهرة تخصص خط ساخن للإبلاغ عن مصابي كورونا

أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تخصيص الخط الساخن 15469 للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا.





وأكد محافظ القاهرة، اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أي مسؤول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.





تعرف على عقوبة السائق الذي يسمح للمواطنين بالركوب دون كمامة

كان أصدر محافظ القاهرة، قرارا بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لم يلتزم سائقيها بارتداء الكمامات الواقية.





ووجه عبدالعال، الجهات التنفيذية في حال سماح السائقين للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات مع إيقاف خطوط السير لمدة شهر، وتوقيع الغرامة المالية المقررة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.





وطالب محافظ القاهرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لرصد السيارات المخالفة للقرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشددًا على مسئولى المواقف بالتأكد من إجراءات النظافة والتهوية داخل السيارات، وتوافر المسافات الملائمة بين المواطنين المنتظرين دورهم فى الركوب.





وناشد محافظ القاهرة سائقى السيارات الأجرة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها، مؤكداً على ضرورة قيامهم بتعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب حرصًا على الصحة العامة ولعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.





ودعا محافظ القاهرة المواطنين للإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لم يلتزم قائدها أو مستقليها بارتداء الكمامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



