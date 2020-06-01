Advertisements

أخر تطورات تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

يحاول مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، منذ فترة تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء لضمان وجوده في الفريق لفترة أطول.

واقترب الزمالك بشكل كبير جدا من تمديد عقد كارتيرون  بعد أن اتفق الطرفين على كافة التفاصيل وبدأ النادي في تجهيز العقود الجديدة.

وسيحصل باتريس كارتيرون على زيادة بنسبة ٢٠٪ في راتبه في عقده الجديد مع النادي الأبيض.

وينتظر مسئولو الزمالك حسم مصير الموسم الجاري من بطولة الدوري المصري الممتاز سواء بالاستكمال أو الإلغاء ليقوم بعد ذلك بتجديد عقد كارتيرون مع الفريق.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٢٨ نقطة.

وفي سياق أخر، قرر "باتريس كارتيرون" المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، حسم الجدل حول ضم ظهير أيسر جديد للقلعة البيضاء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية مقربة من الزمالك، أن الفرنسي لا يرغب في ضم ظهير أيسر جديد للقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير، أن كارتيرون أغلق الملف بشكل شبه رسمي، حيث يرى أن الفريق يمتلك لاعبين في هذا المركز، وهما "محمد عبد الشافي" و"عبد الله جمعة" بالإضافة لنجم النادي الصاعد "أحمد أبو الفتوح" الذي يخوض إعارة ناجحة مع سموحة، منذ منتصف الموسم الماضي.



 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور كارتيرون الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

لماذا تسجل القاهرة والجيزة أعلى معدلات إصابة بالكورونا؟

منذ حوالي 12 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن أدوية المناعة.. وتوجه مناشدة للمواطنين (صور)

منذ أقل من ساعة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ يوم

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يُحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

فايلر يرفض كل الحلول ويتمسك بصاحب الطول الفارع

منذ ساعة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم من الصحة العالمية حول تغير قوة فيروس كورونا

منذ 35 دقيقة

الإعلان خلال أيام.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

كارتيرون يحدد احتياجات الزمالك في الموسم المقبل

تحرك جديد من الزمالك لتجديد عقد كارتيرون

تحرك جديد من الزمالك بشأن عقد كارتيرون

الزمالك يفاجئ القائد بقرار جديد

أخر تطورات تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

الزمالك يتحرك لتجديد عقد نجم الفريق

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

09:07 ص

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

تصريح صادم من الصحة العالمية حول تغير قوة فيروس كورونا

06:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين