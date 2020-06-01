تصريح صادم من الصحة العالمية حول تغير قوة فيروس كورونا

أكدت ماريا فان كيرخوف، المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية والمتخصصة في علم الأوبئة، أنه حتى الأن لا يوجد أي دليل على تغير قوة فيروس كورونا المستجد.





وقالت كيرخوف: "فيما يتعلق بإمكانية انتقاله، لم يحدث أي تغيير، كما لم يحد أي تغيير من حيث قوته والمهم هو أن توجد تدابير عاملة للحد من انتقال العدوى وإخماده".





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وحذرت منظمة الصحة العالمية من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن استخدامها يسبب مشاكل تتعلق بالمقاومة في الجسم وتؤدي إلى وفاة المريض.

وقال تيدروس أدناهوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن المنظمة تقيم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، مؤكدا أن الإفراط يخلق حاجة لإيجاد مضادات حيوية الجديدة، ويؤثر بالسلب على كثير من الأسواق الخاصة بالمضادات الحيوية.



