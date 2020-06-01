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تصريح صادم من الصحة العالمية حول تغير قوة فيروس كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:54 م
أرشيفية
أرشيفية
أكدت ماريا فان كيرخوف، المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية والمتخصصة في علم الأوبئة، أنه حتى الأن لا يوجد أي دليل على تغير قوة فيروس كورونا المستجد.

وقالت كيرخوف: "فيما يتعلق بإمكانية انتقاله، لم يحدث أي تغيير، كما لم يحد أي تغيير من حيث قوته والمهم هو أن توجد تدابير عاملة للحد من انتقال العدوى وإخماده".


وحذرت منظمة الصحة العالمية من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن استخدامها يسبب مشاكل تتعلق بالمقاومة في الجسم وتؤدي إلى وفاة المريض.

وقال تيدروس أدناهوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن المنظمة تقيم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، مؤكدا أن الإفراط يخلق حاجة لإيجاد مضادات حيوية الجديدة، ويؤثر بالسلب على كثير من الأسواق الخاصة بالمضادات الحيوية.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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