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متحدث البرلمان يعلن إصابة 7 نواب بفيروس كورونا (فيديو)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:53 م
مجلس النواب
مجلس النواب
داليا الحسين
أعلن صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إصابة 7 نواب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال حسب الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج " صالة التحريرر"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مجلس النواب سجل 7 حالات إصابة بفيروس كورونا من مناطق متعددة مشيرا إلى وجود إجراءات احترازية جيدة.


وأضاف أن العمل مستمر بالإجراءات خاصة أن المجلس مقبل على مناقشة الموازنة العامة للدولة ولا توجد رفاهية إضاعة أي وقت مع مناقشة قوانين عاجلة مثل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية وقبل رفع دور الانعقاد سيتم الانتهاء من هذه القوانين.



آخر التطورات والمستجدات بشأن مصابي ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأكد تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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