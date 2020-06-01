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رئيس هيئة قناة السويس عن تأثير كورونا: "تراجع طفيف وميخوفش" (فيديو)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن شهر مايو شهد عبور 1601 سفينة مقارنة بـ 1600 سفينة في ذات الفترة من الماام الماضي، ولكن الحمولة انخفضت

وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أنه تم تسجيل 95 مليون طن حمولة صافية في مايو 2020، وذلك مقارنة بنحو 105 مليون طن العام الماضي، أي بلغت نسبة التراجع 9.6%، وذلك بسبب تأثير فيروس كورونا على حركة التجارة العالمية.

وأوضح أنهم قدموا حوافز للسفن لاجتذاب عدد أكبر من السفن للعبور عبر القناة، معلقا: "تأثرنا بالوضع.. ولكن التراجع طفيف وميخوفش، سيتم تعويضه".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

تسجيل 1536 حالة إصابة بكورونا و46 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 24985 وعدد الوفيات 959 حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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كورونا قناة السويس الصحة العالمية أسامة ربيع

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