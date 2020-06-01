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عاجل.. أمينة تجري عملية إزالة ورم في الحالب.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:58 م
امينة
امينة
ولاء عبد الناصر



خضعت المطربة أمينة إلى عملية جراحية خلال اليومين الماضيين.

وكشفت أمينة لمصادر صحفية، أن العملية كانت إزالة ورم في الحالب وهى الآن حالتها مستقرة وتمكث في المنزل بناء على تعليمات الطبيب

يذكر أن أمينة طرحت مؤخرا كليب "خليك فى البيت" بمشاركة شيبة من كلمات الشاعر الغنائى شفيق كارما، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، ومن إخراج هيثم عنتر.

كما طرحت المطربة أمينة أغنية مؤخرا بمناسبة عيد الأم بعنوان "أدعيلى ياما"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقى خالد نبيل، على حسابها الشخصى على موقع "يوتيوب".


نبذة عن أمينة:


مغنية وممثلة، درست في «معهد فنون مسرحية»، أول ظهور لها كان في مسرحية أصل وخمسة مع الفنان محمد نجم عام 1990. تميزت بأداء الأغاني الشعبية.

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