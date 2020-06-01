اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بحلوان

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اندلع حريق هائل، منذ قليل، في شقة سكنية، في أول مساكن صلاح سالم بمنطقة حلوان.



وتقلت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة حلوان بشارع رايل، أول مساكن صلاح سالم بحلوان بالطابق 12، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق ولم توجد اصابات حته الأن.



وفي سياق أخر، تواصل أجهزة الأمن بالقاهرة، إجراءاتها الوقائية المشددة، والتعقيم للحد من عدوي انتسار فيروس الكورونا، بمجمع محاكم جنوب القاهرة، وذلك بعد عودة العمل بالمحاكم، مع إلزام المحامين والموظفين بارتداء الكمامات الطبية.



وجاء قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، بعودة العمل فى المحاكم، منعا لتراكم القضايا أمام دوائر الجنح والجنح المستأنفة، وحماية حقوق الإنسان بالنسبة للمحبوسين فى قضايا على ذمتها متهمين، كما تنظر القضايا المدنية والجزئية والكلية التى فى الاغلب لا تتطلب حضور جمهور، وبالتالى لن تكون هناك فرصة لزحام أو تكدس.



وقامت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتنظيم الجلسات بالشكل المناسب للحد من التكدس والزحام وبالتالى الوقاية من فيروس، ووضع وزير العدل، عددا من الإجراءات الاحترازية الهامة للوقاية من فيروس كورونا لعودة المحاكم الابتدائية، ومنها أنه لا يجوز دخول المحكمة دون ارتداء الكمامة.



وأن يكون عدد المتقاضين مناسبا مع مكان انعقاد الجلسة -قاعة المحكمة والمداولة- مع إمكانية تقسيم رول الجلسات إلى أكثر من جلسة ويكون بين كل جلسة والآخرة فاصل زمنى. ويراعى أيضا أن يتناسب تحدد القضايا الجديدة مع عدد القضايا المؤجلة فى ذات اليوم حتى لا يكون هناك زيادة فى عدد القضايا وتكدس.



320 مستشفى كعزل جزئي لاستيعاب زيادة عدد المصابين



وفي سياق آخر، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إنهم قرروا منذ أسبوعين دخول 320 مستشفى جديد كمستشفيات عزل جزئي لفيروس كورونا؛ لأنهم توقعوا أن الأعداد ستتزايد.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم اتخذوا المزيد من القرارات اليوم لاستيعاب أعداد الإصابات بكورونا، لافتًا إلى أنهم عملوا على زيادة خطوط الاستفسارات، وأنه سيكون هناك خط ساخن لكل محافظة وسيكون مزود بأطباء مدربة، مشيرًا إلى أن الرقم 105 يستقبل ملايين المكالمات يوميًا؛ ولذلك لا يستطيع الرد على كافة المكالمات.



وعن أسعار علاج كورونا داخل المستشفيات الخاصة، قال: "أرقام مبالغ فيها جدًا، ورئيس الوزراء كان حازمًا للغاية في تناول هذا الأمر، وكلف الوزراء بوضع حد أقصى لتكلفة الليلة الواحدة داخل المستشفيات، وعلى المستشفيات الراغبة في علاج كورونا أن تلتزم بهذه الأرقام، لن نرى أرقامًا فلكية في المستشفيات الخاصة مرة أخرى في خلال أيام".



وأوضح أنه تم تقليل عدد ساعات حظر التجوال؛ لأنهم تلقوا مناشدات من جانب المواطنين الذين يعملون في القاهرة وهم في محافظات أخرى، بالإضافة إلى أننا في موسم فصل الصيف، ويتم جمع المحاصيل الزراعية في الصباح الباكر.



وأورد أن الحكومة تنظر إلى كل الأرقام عندما تتخذ أي قرار؛ أي لا تنظر إلى أرقام الإصابات بكورونا فقط بل تنظر إلى أرقام الوفيات والشفاء، وأن أرقام الشفاء جيدة، وأنه سيتم تحليل رقم الوفيات بسبب ارتفاعه؛ رغم أن الوفيات من المرضى كبار السن وأًحاب الأمراض المزمنة.



ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الغالبية العظمى من إصابات كورونا خفيفة، وتتعافى خلال 5 أيام فقط، وهذا أمر مطمئن