وزيرة الثقافة تستقبل محمد منير لدراسة تنفيذ عدد من المشروعات الفنية‪

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان الكبير محمد منير لدراسة تنفيذ عدد من المشروعات الفنية خلال الفترة القادمة التى تهدف الى استثمار وتوجيه طاقات الشباب خلال فصل الصيف.

وخلال اللقاء أكدت عبد الدايم أن الفنون الجادة وسيلة فاعلة لبناء الإنسان وتطوير المجتمع، مشيرة الى قدرة القوى الناعمة على تحفيز أبناء الوطن لاستمرار العطاء بهدف تحقيق الازدهار المنشود ، وأشادت باستجابة الفنان محمد منير الفورية والدائمة للتعاون مع وزارة الثقافة .

من جانبه أبدي الفنان الكبير محمد منير استعداده التام للتعاون مع وزارة الثقافة في اي أنشطة وفعاليات من شأنها إعلاء قيمة الفن والمساهمة فى خدمة الوطن وأكد أن الفن وسيلة فاعلة للتعبير عن الأفكار، والمشاعر، بالإضافة الى تعزيز الانتماء والولاء والمواطنة كرسالة هادفة يؤديها الفنان ضمن رسالاته المتعددة.