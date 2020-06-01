Advertisements

غدًا.. عودة البنوك للعمل في الكويت

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
قرر مجلس الوزراء الكويتي في جلسة الاستثنائية استثنائية اليوم الإثنين، والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن جميع الجهات التي كانت تعمل أثناء الحظر الجزئي الأول قبل فرض الحظر الكلي، بما فيها البنوك، بامكانها مباشرة أعمالها الآن، وفق خطة المرحلة الأولى للعودة .

أعلن  طارق المزرم رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، موافقة مجلس الوزراء الكويتي على عودة البنوك للعمل ابتداء من يوم غد الثلاثاء .

وأضاف المزرم - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بالمركز الإعلامي بقصر السيف، عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الكويتي، والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - أن جميع الجهات التي كانت تعمل أثناء الحظر الجزئي الأول قبل فرض الحظر الكلي، بما فيها البنوك، بامكانها مباشرة أعمالها الآن، وفق خطة المرحلة الأولى للعودة .

وأشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد إنشاء هيكل كيان معني بمتابعة وتنفيذ اشتراطات السلطات الصحية خلال تنفيذ مراحل خطة العودة للحياة الطبيعية، والمقدم من قبل الأمانة العامة للمجلس .

وتابع أن المجلس قرر كذلك تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، بإنشاء منصة مركزية تحت عنوان (متى)؛ لإدارة المواعيد الحكومية، وتمكين المراجعين من الحصول على المواعيد قبل مراجعة الجهة الحكومية; لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية، لاسيما التباعد الجسدي .

وأشار إلى أنه تم أيضا تكليف مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها ، بإنشاء وتجهيز أجنحة طبية بالقاعات 5 و6 و8 بأرض المعارض بمنطقة مشرف، مع تزويدها بكافة المرافق الضرورية والأجهزة والمعدات اللازمة. وفيما يتعلق بموعد عودة حركة الطيران التجاري مرة أخرى بمطار الكويت الدولي ، أكد المزرم أن موعد عودة حركة الطيران التجاري لم يتحدد الآن ، مشيرا الى أن الأمر يتوقف على عودة الحياة الآمنة مرة أخرى بعد السيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

وأشاد بالتزام المواطنين والمقيمين في الكويت بالاشتراطات الصحية، مؤكدا أن هذا الالتزام هو ما سيسرع بالانتقال الى المرحلة الثانية من المراحل الخمس في خطة العودة الى الحياة الطبيعية في الكويت.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء الكويتي كورونا الصحىة الحظر الكلي التواصل الحكومي البنوك فى الكويت البنوك الكويتية

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن أدوية المناعة.. وتوجه مناشدة للمواطنين (صور)

منذ أقل من ساعة

فايلر يُحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الإعلان خلال أيام.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ يوم

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

لماذا تسجل القاهرة والجيزة أعلى معدلات إصابة بالكورونا؟

منذ حوالي 12 ساعة

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 23 ساعة

فايلر يرفض كل الحلول ويتمسك بصاحب الطول الفارع

منذ أقل من ساعة

تصريح صادم من الصحة العالمية حول تغير قوة فيروس كورونا

منذ نصف ساعة

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

5 مكاسب حققتها مصر من زيارة رئيس الوزراء الكويتي

"العربية": الحكومة الكويتية تقدمت باستقالتها لأمير البلاد

عاجل.. أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

مصادر كويتية: تكليف رئيس مجلس الوزراء المستقيل بتشكيل حكومة جديدة

عاجل.. أمير الكويت يأمر بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامها

تكاتف عربي.. الكويت والإمارات يدعمان مصر في مواجهة كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

09:07 ص

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

12:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين