عادل إمام يستعيد الذكريات مع فؤاد المهندس من فيلم "خمسه باب"

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نشر الفنان عادل إمام صورة له مع الفنان فؤاد المهندس وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهر"الزعيم" مع فؤاد المهندس في صورة رلقيه تجمعهم من أيام الزمن الجميل حيث قدم كلاً منهما العديد من الأدوار المميزة، حيث أن الصورة تنتمي لفيلم خمسه باب .





وتبادل جمهور "عادل" معه التعليقاات حيث قالو :" زعيم قلبي، الزعيم عادل إمام، أيقونات الفن، فؤاد المهندس المحترم مع الزعيم"



ويقوم النجم عادل إمام ببطولة مسلسل فلانتينو برفقة النجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز إلى جانب بعض النجوم الواعدة وعلى رأسهم حمدي الميرغني الذي حقق نجاحا كبيرا، إلى جانب القدية حلا شيحة التي تقوم بدور الفتاة المحبة لـ "الزعيم" وتزوجها سرا ، وهو ما كشف قبل عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 20.

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