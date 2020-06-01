Advertisements

عادل إمام يستعيد الذكريات مع فؤاد المهندس من فيلم "خمسه باب"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:17 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
"
نشر الفنان عادل إمام صورة له مع الفنان فؤاد المهندس وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهر"الزعيم" مع فؤاد المهندس في صورة رلقيه تجمعهم من أيام الزمن الجميل حيث قدم كلاً منهما العديد من الأدوار المميزة، حيث أن الصورة تنتمي لفيلم خمسه باب .


وتبادل جمهور "عادل" معه التعليقاات حيث قالو :" زعيم قلبي، الزعيم عادل إمام، أيقونات الفن، فؤاد المهندس المحترم مع الزعيم"

ويقوم النجم عادل إمام ببطولة مسلسل فلانتينو برفقة النجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز إلى جانب بعض النجوم الواعدة وعلى رأسهم حمدي الميرغني الذي حقق نجاحا كبيرا، إلى جانب القدية حلا شيحة التي تقوم بدور الفتاة المحبة لـ "الزعيم" وتزوجها سرا ، وهو ما كشف قبل عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 20.
.

أخبار تهمك

لماذا تسجل القاهرة والجيزة أعلى معدلات إصابة بالكورونا؟

منذ حوالي 12 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن أدوية المناعة.. وتوجه مناشدة للمواطنين (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يرفض كل الحلول ويتمسك بصاحب الطول الفارع

منذ ساعة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 23 ساعة

الإعلان خلال أيام.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية

منذ ساعتين

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ يوم

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح صادم من الصحة العالمية حول تغير قوة فيروس كورونا

منذ 35 دقيقة

فايلر يُحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

09:07 ص

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

تصريح صادم من الصحة العالمية حول تغير قوة فيروس كورونا

06:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين