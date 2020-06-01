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استشاري مناعة يحذر من خطورة الكمامة على الأطفال (فيديو)
الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:34 م
أمنية فوزي
قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إن إتداء الكمامة الطبية الاختيار الأمثل للأشخاص ما فوق ال12 عاما، محذرا من خطورة اتداء الكمامة للأطفال.
وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن استخدام الكمامة للأطفال قد يؤدي إلى عدة مشكلات؛ لأن ارتداء الكمامة يجعل الطفل يعيد استنشاق ثاني أكسيد الكربون مما يؤدي إلى ارتفاع حموضة الدم، والذي يؤدي إلى عد قدر كرات الدم الحمراء على العمل بصورة جيدة؛ أي عدم قدرتها على حمل الأكسجين مما يؤدي إلى قلة نسبة الأكسجين.
وتابع: "جسم الإنسان ما هو إلا ماكينة لتصنيع الأكسجين"، مضيفًا أن ارتداء الكمامة للأطفال يؤدي إلى نقص المناعة، بالإضافة إلى عدة مشكلات أخرى.
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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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