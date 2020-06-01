استشاري مناعة يحذر من خطورة الكمامة على الأطفال (فيديو)

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إن إتداء الكمامة الطبية الاختيار الأمثل للأشخاص ما فوق ال12 عاما، محذرا من خطورة اتداء الكمامة للأطفال.





وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن استخدام الكمامة للأطفال قد يؤدي إلى عدة مشكلات؛ لأن ارتداء الكمامة يجعل الطفل يعيد استنشاق ثاني أكسيد الكربون مما يؤدي إلى ارتفاع حموضة الدم، والذي يؤدي إلى عد قدر كرات الدم الحمراء على العمل بصورة جيدة؛ أي عدم قدرتها على حمل الأكسجين مما يؤدي إلى قلة نسبة الأكسجين.





وتابع: "جسم الإنسان ما هو إلا ماكينة لتصنيع الأكسجين"، مضيفًا أن ارتداء الكمامة للأطفال يؤدي إلى نقص المناعة، بالإضافة إلى عدة مشكلات أخرى.



