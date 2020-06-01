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"شباب العمال": اهتمام السيسي بمصالح العمالة بث في نفوسنا الأمل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
قال عبد العزيز سمير، نائب رئيس اتحاد شباب عمال مصر، إن إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومطالبته للحكومة بضرورة الانتهاء من كافة إجراءات المنحة المقررة بالعمالة الغير منتظمة "المؤقتة والموسمية"؛ يؤكد مدى حرصه على إنهاء مشاكل العمالة المؤقتة المزمنة في الفتره القادمة وبعد انتهاء أزمة فيرس كورونا المستجد.

وأضاف "عبد العزيز" في بيان له اليوم، أن إصرار الرئيس السيسي؛ على البدء في معالجة مشاكل تلك الفئة التى تبلغ حوالي 15 مليون عامل في مختلف القطاعات غير مؤمن لهم أي مستقبل، حيث أن عدد المؤمن عليهم لا يتجاوز مليون وربع عامل على أقصى تقدير، سيتيح لهؤلاء العمال وأسرهم حالة من الاستقرار والاطمئنان على مستقبل أولادهم.

وتابع: نأمل أن يقضي قانون العمل الجديد على كافة مشاكل العمالة الغير منظمة ويشجع الشباب الغير قادرين على العمل إلى الانخراط في القطاع الخاص، للدفع بعملية الإنتاجية والعمل على النهوض بالاقتصاد المصري.

صرف 3 ملايين جنيه لـ 6057 عاملا  المنحة الرئاسة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالسويس، 107  من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى بالسويس، منهم 5 من ذوى الاحتياجات الخاصة، واستخراج 18 شهادة قيد "كعب عمل"، فضلا عن تسجيل مجموعة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن العمالة الفنية وغير الفنية، وذلك من خلال المكاتب الخمس الموجودة بالأحياء لتشغيلهم في نطاق المحافظة.

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط به مكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره الشهري  لوزير القوي العاملة، أن المديرية تابعت خلال أبريل الماضى صرف  المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه عن طريق  البريد والبنك الزراعي المصري لنحو 6057 عاملا صرفوا  3 ملايين و 28 ألفا و500 جنيه ، كما قامت وحدة العمالة بالمديرية بصرف 14 ألف جنيه لنحو 5 عمال مسجلين  لديها.

ولفت  إلي أن المديرية في إطار تلقى الشكاوى الفردية والجماعية فى حالة وجود نزاع بين العمال وصاحب العمل سواء كانت شكاوى فصل أو مطالب وبحث الشكوى طبقا لنصوص مواد القانون (12) لسنة 2003 ، حيث تم  بحل 33 شكوي  مرحلة من الشهر السابق  تم تسوية 4 منها وإحالة 21 شكوى للمحكمة العمالية،  وحفظ 4 شكاوي، ومازال نفس العدد تحت البحث والدراسة .

 وتابع قائلا : إن بناءً  على توجيهات  وزير القوى العاملة  بتشكيل  غرفة عمليات تتولى مهام متابعة الأوضاع العمالية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشى المرض وأعمال التطهير فى منشآت القطاع الخاص، فقد تم تطهير المديرية ومكاتب العمل التابعة لها تم متابعة أعمال التطهير بكافة المنشآت بدائرة المديرية من خلال الإدارة وبالتنسيق مع مكاتب التفتيش وتحت اشراف مدير المديرية كل 24 ساعة.

 كما تم متابعة الحالة الصحية للعاملين المتواجدين فى العمل بالمديرية والمكاتب التابعة لها، وأي حالات إصابات  بالتنفس أو حالات ايجابية، فضلا عن متابعة  تطبيق حركة العمالة من تخفيض عدد العاملين داخل المنشآت التابعة للمديرية من خلال  مكاتب العمل، وتوجيه المواطنين الراغبين فى عمل شكاوى للتسجيل على الموقع الرسمى لبوابة الشكاوى الحكومية.
 

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محمد سعفان كورونا المنحة الرئاسية الصحىة

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