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فايلر يرفض كل الحلول ويتمسك بصاحب الطول الفارع

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:28 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد الصو
تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، بالتعاقد مع المدافع العالمي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب فايلر بالتعاقد مع أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، من أجل النهوض بحط دفاعه بالموسم الجديد.

وأكد فايلر، خلال جلسته مع إدارة الكرة ولجنة التخطيط، أن حجازي هو الحلقة المفقودة داخل صفوف الفريق، وسوف يمنح القلعة الحمراء قوة وإضافة في الخط الخلفي.

ويرغب فايلر في ضم أحمد حجازي خاصة في ظل الإصابات الكثيرة التي تضرب الفريق بين الحين والآخر، بهذا المركز، حيث شهد الموسم الحالي إصابة أكثر من لاعب.

ويعاني الأهلي من فقد كل من سعد سمير ورامي ربيعة ومحمود متولي، ولذلك يفضل فايلر ضم صفقة بحجم وخبرة أحمد حجازي، بالموسم المقبل.

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يدرس مسئولو النادي الأهلي اتخاذ خطوة هامة ورسمية خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن مصير لقب الدوري المصري الممتاز.

ووفقا لتقارير صحفية فإن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس الإدارة استقروا بشكل كبير على إبلاغ اتحاد الكرة رسميا بضرورة الإعلان عن تتويج القلعة الحمراء بلقب الدوري الممتاز في الموسم الحالي.

وتشير التقارير إلى أن الأهلي استقر على منح اتحاد الكرة بعض الوقت من أجل الإعلان الرسمي عن تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري في حال تم الاستقرار على عدم استكمال الموسم.

وكان 14 ناديا أبدوا تحفظهم على عودة النشاط الكروي وطالبوا بإلغاء مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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رينيه فايلر رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة أحمد حجازي

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