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خطوة واحدة تفصل بايرن ميونيخ من ضم نجم مانشستر سيتي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية عالمية عن اقتراب بايرن ميونخ الألماني من التعاقد مع الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن عقد ساني مع مانشستر سيتي ينتهي في صيف 2021 ويعمل مسئولو النادي البافاري على التوصل لإتفاق مع النادي الإنجليزي حول قيمة الصفقة.

وقال أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ السابق في تصريحات لوسائل الإعلام:"مع وجود جوشوا كيميش ونيكلاس سول وديفيد ألابا وتياجو بالإضافة إلى ليروي ساني فإنه سيكون لدينا فريق شاب وحيوي".

واختتم أولي هونيس تصريحاته قائلاً:"يمكنني أن أتخيل إذا سارت الأمور على ما يرام فأن حقبة جديدة قد بدأت في بايرن ميونخ".
 

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