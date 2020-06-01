الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة.. وتصدر بيانا جديدا بدرجات الحرارة

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بداية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل.





وأكد أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة بداية من اليوم حتى الجمعة المقبل من 34 إلى 31 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 إلى 27 درجة، وعلى شمال وجنوب الصعيد من 33 إلى 42 درجة.





وأشار إلى أن درجات الحرارة ترتفع اليوم فقط، وتظل مرتفعة لكن تقل حدتها بداية من الثلاثاء، وتستمر على هذا المعدل حتى نهاية الأسبوع.



