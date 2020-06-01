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الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة.. وتصدر بيانا جديدا بدرجات الحرارة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة.. وتصدر بيانا جديدا بدرجات الحرارة

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بداية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل.

وأكد أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة بداية من اليوم حتى الجمعة المقبل من 34 إلى 31 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 إلى 27 درجة، وعلى شمال وجنوب الصعيد من 33 إلى 42 درجة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ترتفع اليوم فقط، وتظل مرتفعة لكن تقل حدتها بداية من الثلاثاء، وتستمر على هذا المعدل حتى نهاية الأسبوع.

ومن جهتها، أكدت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد شبورة في الصباح الباكر على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط للرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وأكد أن حالة الطقس غدا الثلاثاء، يكون طقس معتدل نهارا، مع شبورة خفيفة، ورياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، ويكون لطيف نهارا، على اليواحل الشمالية.

وأكدت الأرصاد الجوية أن الرياح تنشط على خليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطرب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 32 19
الإسكندرية 25 18
وادي النطرون 26 18
طنطا 30 19
شبين الكوم 31 19
دمنهور 26 18
بلطيم 25 19
مطروح 25 18
السلوم 26 18
سيوة 30 18
بورسعيد 26 19
دمياط 25 19
الزقازيق 30 19
المنصورة 31 19
الإسماعيلية 33 18
السويس 32 19
العريش 27 18
رفح 27 19
رأس سدر 32 18
نخل 34 14
نويبع 35 24
طابا 34 21
كاترين 30 13
الطور 33 22
شرم الشيخ 36 24
الغردقة 37 22
مرسى علم 35 24
الفيوم 33 19
بني سويف 34 19
المنيا 34 20
أسيوط 35 20
سوهاج 37 21
قنا 39 22
الأقصر 40 22
أسوان 41 24
إدفو 41 24
أبو سمبل 41 23
الوادي الجديد 40 22
شلاتين 39 25
أبو رماد 39 26
حلايب 32 26
رأس حدربة 31 26

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