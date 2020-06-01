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بعد التنمر.. دياب يعلق على أزمة شقيقة محمد رمضان

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:46 م
محمد رمضان
محمد رمضان
أماني سلام
علق الفنان دياب؛ على التنمر التي تعرضت له شقيقة الفنان محمد رمضان، بعد حفل زفافها مساء أمس.

ونشر منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "كلمتين صغيرين عشان محدش يزعل أى حد مهما كان هوا مين قريب أو غريب هشوفه بيتريق على خلقة ربنا سبحانه وتعالى


وأضاف" أو يتريق بأى طريقة على شكل حد راجل أو ست بعمله بلوك من غير نقاش واللى يزعل يولع عادى جداً لأن اللى بالأخلاق دى ميشرفنيش أشوفه حتى صدفه وشكراً".


يشار إلى أنا احتفل الفنان محمد رمضان، بحفل زفاف شقيقته أمس، وقام بعض رواد السوشيال بالتنمر عليها بتعليقات سلبية.

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