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"معركة في حميات إمبابة".. الأهالي تعتدي على الأطباء.. والمستشفى تناشد "الصحة"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
قال الدكتور محمود خليل، مدير مستشفى حميات إمبابة: إنهم يعانون من نقص حاد في الطاقم الطبي بالمستشفي المعالج لحالات كورونا، نظرًا لتكدس المرضى، بشكل كبير، وحدوث العديد من الإزمات داخل المستشفى.

وكشف "خليل"، في تصريح خاص إلى "الفجر" أن اعتداء أهالي المرضى على الطاقم الطبي، نتج عنه إصابات عديدة في صفوف الأطباء والتمريض، ما نتج عنه عجز كبير في متابعة الحالات بشكل دوري ومستمر، فضلًا عن الأذى النفسي الكبير الذي تعرض له الطاقم الطبي، مشيرًا إلى أن المستشفى يستقبل يوميًا حالات تفوق طاقة عمل الطاقم الطبي.

وناشد مدير حميات إمبابة، عبر بوابة الفجــر، وزارة الصحة والسكان، بضرورة إمداد المستشفى بأطباء لسد العجز الشديد الذي يوجد في صفوف الطاقم الطبي بالمستشفى، كما ناشد المسؤولين بتغليظ العقوبات على المواطنين المتسببين في إيذاء الطاقم الطبي والاعتداء عليهم في أثناء ممارسة عملهم دون وجه حق، خاصة أن هذه الاعتداءات ينتج عنها إصابات مبرحة، كما تتسبب في إيذاء الطاقم الطبي نفسيًا في وقت يقف فيه الأطباء مدافعين وداعمين بلدهم مؤديين دورهم الوطني ضمن جيش مصر الأبيض لحين انتهاء جائحة كورونا، محافظين على القسم والعهد.

وأكد مدير حميات إمبابة، أنه بالرغم من الاعتداء على الطاقم الطبي من قبل المرضى بالمستشفى، إلا أنهم مستمرون في تأدية عملهم، دون راحة، أو إجازات، على أكمل وجه، ولكنهم يعانون من زيادة أعداد المرضى يوميًا وعدم كفاية الأطباء.

آخر التطورات والمستجدات بشأن مصابي ووفيات فيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأكد تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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وزارة الصحة كورونا حميات إمبابة الصحة العالمية الأطباء

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