الإمارات ترسل مساعدات ومعدات طبية إلى غروزني وداغستان لمكافحة كورونا





أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، طائرتين محملتين بمعدات طبية إلى كل من غروزني وداغستان؛ لمساعدتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ويأتي ذلك بتوجيهات من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، في إطار مساعدة الدول الصديقة في مواجهة الفيروس.





وقد نشر الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف عبر حسابه الخاص على "تلجرام": "لقد أجريت محادثة هاتفية مع أخي الأكبر، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأكد دعم بلاده لجمهورية الشيشان في إطار مكافحة فيروس كورونا".



