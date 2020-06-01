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الإمارات ترسل مساعدات ومعدات طبية إلى غروزني وداغستان لمكافحة كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
وكالات

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، طائرتين محملتين بمعدات طبية إلى كل من غروزني وداغستان؛ لمساعدتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ويأتي ذلك بتوجيهات من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في إطار مساعدة الدول الصديقة في مواجهة الفيروس.

وقد نشر الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف عبر حسابه الخاص على "تلجرام": "لقد أجريت محادثة هاتفية مع أخي الأكبر، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأكد دعم بلاده لجمهورية الشيشان في إطار مكافحة فيروس كورونا".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,299 مليون إصابة، بينهم أكثر من 374 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,865 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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