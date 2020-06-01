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مخرج كليب "احنا مش بتوع حداد" يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس الأغنية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:27 م
احنا مش بتوع حداد
احنا مش بتوع حداد
نور طلعت
حقق فيديو كليب أغنية "احنا مش بتوع حداد"، للمطرب أحمد جمال، نجاحًا ساحقًا ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث تعتبر الأغنية هدية للشهيد أحمد المنسي، ولأرواح شهداء الوطن.

وكشف مخرج الكليب محمد القاضي، لـ"الفجر الفني" عن كواليس الكليب قائلًا،: "هاتفتني المنتج الفني هبه غندور، لتخبرني عن رغبتها في فكرة كليب لأغنية "احنا مش بتوع حداد، وبالفعل اتفقنا على الفكرة حيث استغرق تصوير الكليب يومين فقط، وفي الحقيقة استمتعت جدًا بتصويره".

وعن ظهور أبناء الشهيد أحمد منسي، في أحد المشاهد قال،:"عند تعاملي مع حمزة ابن الشهيد "منسي" شعرت أنه كالبطل الناضج وليس كطفل، أما عن شقيقته عليا، كانت سعيدة جدًا أثناء التصوير، قامت بتصوير المشهد كما رغبت".

وعن عدم ظهور زوجة "منسي" في الكليب، برر القاضي ذلك بعدم تواجدها في"اللوكيشن" أثناء التصوير.

وأعرب عن سعاته بالتعاون مع ضباط القوات المسلحة المتقاعدين الذين ظهروا في الكليب ورددوا كلمات الأغنية.

يذكر أن أغنية، "إحنا مش بتوع حداد"، من كلمات الشاعر محمد طارق وديع، ألحان أحمد جمال، توزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، إنتاج أحمد عبد السلام، وهبه غندور وقام بتصوير الميكنج الخاص بتسجيل الأغنية المصور والمخرج معتز خليل.


مخرج كليب "احنا مش بتوع حداد" يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس الأغنية
مخرج كليب "احنا مش بتوع حداد" يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس الأغنية
مخرج كليب "احنا مش بتوع حداد" يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس الأغنية
مخرج كليب "احنا مش بتوع حداد" يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس الأغنية
مخرج كليب "احنا مش بتوع حداد" يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس الأغنية
مخرج كليب "احنا مش بتوع حداد" يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس الأغنية

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