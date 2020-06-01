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الوصل الإماراتي يدخل صراع التعاقد مع مهاجم الأهلي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
محمد الصو
تلقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرض من نادي الوصل الإماراتي، للحصول على توقيعه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة المنتخب المغربية نقلًا عن صحيفة "البلاد السعودية"، إن نادي الوصل الإماراتي أبدى اهتمامه بخدمات المهاجم المغربي وليد أزارو المعار حاليا لنادي الإتفاق السعودي من الأهلي المصري المالك لعقد اللاعب.

وأضافت :"الوصل قد يبدأ المفاوضات مع وكيل أعمال أزارو، من أجل التوصل لاتفاق نهائي حول العقد الذي قد يجمع بينهما في حال اقتنع أزارو بالانتقال للفريق الإماراتي.

وتابعت :"اللاعب يتبقى له موسم في عقده مع القلعة الحمراء، حيث سينتهي خلال الموسم المقبل، وتعمل إدارة فريق القرن، على تمديد عقده".

واختتمت :" وكيل أعمال وليد أزارو، يمتلك بعض العروض من أندية خليجية وأوروبية، سيجري الحسم فيها مع فتح باب الانتقالات الصيفية".

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