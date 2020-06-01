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مهندسة ديكور حفل زفاف شقيقة محمد رمضان تكشف تفاصيل جديدة عن كواليس الاحتفال

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:56 م
محمد رمضان
محمد رمضان
يارا أحمد

أكدت أمنية ناجي، مهندسة ديكور حفل زفاف ايمان رمضان شقيقة محمد رمضان، أنها عند التحضيرات كان يتواجد زجاجة كحول علي كل مائدة وأن عدد المعازيم لا يتخطي ٥٠فرد منهم أهل العريس وأهل العروسة.

واضافت امنية، في تصريح خاص للفجر الفني أنه كان يتم توزيع كمامة علي كل ضيف وهناك مسافات بين كل ترابيزة وشخص يقيس درجات الحرارة قبل دخول أي فرد للفيلا وان كل ما حدث فور ظهور النجم محمد رمضان كانت الناس تخلع الكمامة للتصوير معه بوضوح وذلك ماتسبب في الأزمة التي حدثت أمس وأنها حاولت مع فريق عملها بقدر الإمكان أن تحافظ علي جميع الإجراءات الاحترازية.




وكان قد أثار فرح أخت محمد رمضان جدل رواد مواقع التواصل، وذلك بعد ظهور الجميع بدون كمامات أو عمل الإجراءات الوقائية للحفاظ على أنفسهم من فيروس كورونا "كوفيد -10".

وبدأ البعض يتسائل كيف أقيم فرح أخت محمد رمضان في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وتداول أحد رواد موقع الفيديوهات "يوتيوب" فيديو يظهر الفنان محمد رمضان وهو يلتقط الصور مع أخته وزوجها، بحضور عدد كبير من المعازيم، دون اتخاذ إجراءات الوقاية.

وتم عقد إيمان رمضان، قرانها على حسام خالد، في شهر رمضان الماضي، في جو عائلي، بمنزل والد الأخير، ولم يستطع الفنان محمد رمضان حضور عقد القران نظرا لظروف سفره وقتها.

وأقيم مساء أمس الأحد، بإحدى الفيلات على طريق مصر - إسكندرية الصحراوي-، حفل زفاف شقيقة "رمضان"، بحضور عائلة العروسين وبعض الأصدقاء والمقربين.

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