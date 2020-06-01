Advertisements

لم يذهب للمستشفى.. قيادي وفدي بالأقصر يفرض العزل الإجباري على أسرته لإصابتهم بـ "كورونا"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:42 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
أعلن إمام حباشي، القيادي الوفدي بمحافظة الأقصر، عن إصابته و6 أشخاص آخرين من أسرته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى قيامه بإجراء العزل المنزلي لحين التماثل للشفاء.

وقال "حباشي"، في تصريح خاص لـ" الفجر"، إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا بدأت عليه وأفراد أسرته منذ أيام، بارتفاع في درجات الحرارة وفقدان حاسة الشم والتذوق، حيث قام بعزل نفسه وزوجته وأبناءه الثلاثة ووالدته، ومن ثم أحد أشقاءه الذي ظهرت عليه الأعراض مؤخرًا.

وذكر عدم ذهابه للمستشفى بعد ظهور الأعراض، لتأكده من الإصابة، موضحًا أنه قام بشراء بعض الفيتامينات المقوية للمناعة، مستعينًا بخبرات ابن شقيقه الذي يعمل في مجال التمريض، الذي قضى مدة زمنية في مستشفى العزل بإسنا.

ولفت القيادي الوفدي، إلى أنه أعد برنامجًا علاجيًا وغذائيًا في المنزل له ولأفراد أسرته، مع الحرص على تناول المشروبات الساخنة والمقوية، ومنع التردد على منزله تمامًا، مؤكدًا فرض العزل الإجباري، حتى بعد تماثل الجميع للتعافي بـ 14 يومًا على الأقل.

وأوضح أنه تأكد من تعافي والدته أولًا خلال اليومين الماضيين والتي تبلغ 83 من العمر عامًا، بعودة حاسة الشم لها بصورة ممتازة، اختفاء جميع الأعراض منها، بالإضافة إلى ابنتيه كذلك، وعزلهم في مكان آخر بعيدًا عن المصابين، ورفض خروجهم من المنزل حتى يتعافى آخر شخص ومن ثم مرور 14 يومًا للتأكد من تماثلهم تمامًا للشفاء، حرصًا على سلامة الآخرين وعدم انتقال العدوى لهم.

وذكر أنه يقوم بتوفير كافة الاحتياجات لأسرته دون الخروج، حيث يقوم بطلب الأغذية والأدوية تليفونيًا، وادخالها المنزل عن طريق "سلة من الشرفة" لعدم تعريض من قام بالتوصيل للإصابة، واستقبال المكالمات الهاتفية من الأقارب للاطمئنان عليه وأفراد أسرته دون الذهاب لهم.

وعن عدم ذهابه إلى مستشفيات، أشار إلى أن حالة الجميع لا تستدعي الذهاب إلى المستشفى لعدم وصولهم إلى مرحلة خطرة باحتياجهم إلى أجهزة تنفس، إضافة إلى عدم احتياجه لإجراء تحاليل تكلف الدولة عبئًا ماليًا مع تأكده من إصابتهم جميعًا، وفي ظل معاناة المستشفيات من نقص الأطباء.

وأردف أن الحكومة أدت ما عليها، والأقصر التي تستقبل حالات من محافظتي قنا وسوهاج، مشيرًا إلى أن مستشفيات المحافظة، بحاجة ماسة إلى ارسال أطقم أطباء وتمريض من كلا المحافظتين لتخفيف العبء على أبناء المحافظة من الجيش الأبيض.

واختتم حديثه بأن الإصابة بمرض كورونا ليست عيبًا أو عارًا لإخفائها، وإنما العيب تعريض الآخرين للخطر بعدم الإفصاح عن ذلك، والذي يسبب الإصابة للغير عن طريق الاختلاط بمصابين لم يفصحوا عن إصابتهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا الوفد الفجر الاقصر اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الإعلان خلال أيام.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية

منذ أقل من ساعة

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة انفصال منة عرفة عن علي غزلان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ ساعة و 25 دقيقة

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. قائمة الإعلاميين المصابين بفيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ يوم

روسيا تعلن موعد طرح أول دواء معتمد لعلاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 22 ساعة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

لماذا تسجل القاهرة والجيزة أعلى معدلات إصابة بالكورونا؟

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

3 أعراض جديدة كشفها الأطباء لفيروس كورونا

رسميًا.. ثنائي يوفنتوس المصاب بكورونا يتماثل للشفاء

لليوم الثالث على التوالي.. المنستير لا تسجل أي إصابات جديدة

تعافي نائب رئيس الاتفاق السعودي من فيروس كورونا

"اكشف على نفسك".. 6 دلائل تؤكد الإصابة بـ"كورونا"

هل طفلك أصيب بكورونا؟.. 14 علامة تكشف لك الحقيقة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

09:07 ص

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

الإعلان خلال أيام.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين