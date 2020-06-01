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الإعلان خلال أيام.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:30 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
الفجر الرياضي
يدرس مسئولو النادي الأهلي اتخاذ خطوة هامة ورسمية خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن مصير لقب الدوري المصري الممتاز.

ووفقا لتقارير صحفية فإن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس الإدارة استقروا بشكل كبير على إبلاغ اتحاد الكرة رسميا بضرورة الإعلان عن تتويج القلعة الحمراء بلقب الدوري الممتاز في الموسم الحالي.

وتشير التقارير إلى أن الأهلي استقر على منح اتحاد الكرة بعض الوقت من أجل الإعلان الرسمي عن تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري في حال تم الاستقرار على عدم استكمال الموسم.

وكان 14 ناديا أبدوا تحفظهم على عودة النشاط الكروي وطالبوا بإلغاء مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية على حسام عاشور قائد الفريق الأحمر لمخالفة لوائح النادي بالظهور في وسائل الاعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة. 

كما قرر رفع ما جاء من تصريحات على لسان اللاعب بشأن النادي إلى لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ ما تراه.

والجدير أن مدير الكرة كان قد قرر قبل أسبوعين منع اللاعبين من التحدث في كافة وسائل الاعلام المختلفة بعد أن منحهم فرصة كافية للظهور الإعلامي خلال فترة توقف النشاط الحالي.

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