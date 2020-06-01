كورونا.. القارة السمراء تسجل نحو 145 ألف إصابة بالفيروس





قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إن إجمالي عدد الإصابات في القارة الإفريقية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بلغ نحو 145 ألفا، و عدد الوفيات قد تجاوز الـ4 آلاف حالة​​​.





وأوضحت منظمة الصحة: أن الفيروس أصاب 144702 شخصاً في القارة الإفريقية منذ بداية الوباء، وتوفي ما لا يقل عن 4149 مريضا بسبب فيروس كورونا، فيما تماثل 61164 للشفاء.





ولفتت إلى أن أكبر عدد من الإصابات سجلت في جمهورية جنوب إفريقيا بـ 32683 حالة، وفي جمهورية مصر العربية المتحدة 24985، ونيجيريا 10162، والجزائر 9394.





وكان علماء في منظمة الصحة العالمية، قد قالوا: إن نحو ربع مليار شخص في إفريقيا قد يصابون بفيروس كورونا في غضون عام.





وكان فيروس كورونا بطيئا نسبيا من حيث الانتشار في إفريقيا، لكن الأعداد في تزايد مستمر.



