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كورونا.. القارة السمراء تسجل نحو 145 ألف إصابة بالفيروس
الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:24 م
وكالات
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إن إجمالي عدد الإصابات في القارة الإفريقية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بلغ نحو 145 ألفا، وعدد الوفيات قد تجاوز الـ4 آلاف حالة.
وأوضحت منظمة الصحة: أن الفيروس أصاب 144702 شخصاً في القارة الإفريقية منذ بداية الوباء، وتوفي ما لا يقل عن 4149 مريضا بسبب فيروس كورونا، فيما تماثل 61164 للشفاء.
ولفتت إلى أن أكبر عدد من الإصابات سجلت في جمهورية جنوب إفريقيا بـ 32683 حالة، وفي جمهورية مصر العربية المتحدة 24985، ونيجيريا 10162، والجزائر 9394.
وكان علماء في منظمة الصحة العالمية، قد قالوا: إن نحو ربع مليار شخص في إفريقيا قد يصابون بفيروس كورونا في غضون عام.
وكان فيروس كورونا بطيئا نسبيا من حيث الانتشار في إفريقيا، لكن الأعداد في تزايد مستمر.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,299 مليون إصابة، بينهم أكثر من 374 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,865 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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