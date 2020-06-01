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خوفًا من كورونا.. لاعبو تشارلتون يعارضون العودة إلى اللعب مجددًا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
فجر لي بوير المدير الفني لفريق تشارلتون أتلتيك، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن عدم رغبة بعض لاعبي فريقه باللعب حال استئناف منافسات دوري الدرجة الأولي الإنجليزية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح بوير، الذي يبتعد فريقه بنقطتين عن مراكز الأمان في جدول الترتيب، في تصريحات لإذاعة "تاك سبورت" اليوم الاثنين ، أن كريس سولي مدافع الفريق الذي لعب في صفوف تشارلتون لسنوات طويلة، وكذلك لايل تايلور هداف الفريق ، لن يشاركا مع الفريق حينما تستأنف المسابقة.

وأضاف : " لدينا تسعة لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية يونيو الجاري، من سوء حظنا أن ثلاث منهم قرروا أنهم لن يلعبوا".

وتابع بوير: "لايل واحد منهم وهذا شيء صعب بالنسبة لي كمدرب، اللاعب قال إنه لن يشارك في المباريات بسبب خطر الإصابة".

وواصل: "كريس سولي قال الشيء نفسه، وكذلك ديفيد دايفز المتواجد في برمنجهام، قال إنه لا يريد العودة لخوض المباريات".

وينتهي عقد تايلور ، هداف تشارلتون في الموسم الحالي برصيد 11 هدفا، مع حلول فترة الانتقالات الصيفية، كما أكد بوير أن اللاعب خائف من تعرضه لإصابة تمنعه من الانتقال إلى فريق أخر، وهو السبب الذي يمنعه من اللعب.

وجذب تايلور / 30 عاما/ اهتمام أندية سوانزي سيتي ووست بروميتش ألبيون وشيفيلد وينزداي ورينجرز في يناير الماضي، ومن المتوقع استمرار اهتمام تلك الأندية به خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت رابطة كرة القدم الإنجليزية، اقترحت يوم 20 يونيو كموعد مبدئي لاستئناف المسابقة، التي توقفت في شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

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