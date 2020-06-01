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بالأسماء.. قائمة الإعلاميين المصابين بفيروس كورونا
الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:26 م
مارينا بشارة
لا تزال جائحة فيروس كورونا التي تهدد دول العالم، تأخذ منعطفا خطيرا حيث أصابت عددا من الأشخاص في كافة القطاعات وأبرزها مجال الإعلام، فقد أعلن إعلاميون خلال الساعات الماضية إصابتهم بفيروس كوفيد 19.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الإعلامين الذين أصابوا بفيروس الكورونا:
ريهام السهلي:
كشف مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير، خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أمس الأحد، عن إصابة الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج المواجهة بقناة اكسترا نيوز بفيروس الكورونا المستجد.
أيه عبد الرحمن:
وأعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن، بقناة أكسترا نيوز، عن إصابتها بفيروس كورونا، أمس الاحد، من خلال حسابها الرسمي عبر "فيس بوك" قائلة: "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. يارب كلكم تدعولي.. ببلغكم الخبر ده علشان، أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيا إني واثقة أن ربنا هيرزقني الشفاء قريبا جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة".
وطالبت آية، كافة محبيها وجمهورها بالدعاء لها من أجل الشفاء وتخطي هذه المحنة الصعبة.
إلهام النمر:
قالت الإعلامية إلهام النمر خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه وائل الإبراشي، إنها أصيبت بفيروس الكورونا المستجد "كوفيد19"، منذ قرابة أسبوع.
وأوضحت إلهام، أنها قامت بالتزام بالحجر المنزلي، لحرصها على اتباع التعليمات الطبية، وذلك فور شعورها بارتفاع في درجة الحرارة، وقد قامت بالاتصال بإحدى الطبيبات، وأخذت الأدوية اللازمة.
عمرو صلاح:
أصيب عمرو صلاح، مذيع نغم "أف أم" بفيروس الكورونا المستجد، وقد نشر هيثم الفيل، أحد أصدقائه عبر حسابه على فيس بوك قائلا:" يا جماعة كل اللي بيحبني يدعي لعمرو صلاح...عمرو بالنسبة لي مش مذيع أو ممثل اشتغل معايا على مدار سنين...عمرو بالنسبالي بجد واحد من ولادي والتيم بتاعي أول دخوله الميديا كان معايا.. صدقت موهبته من اول لحظة".
وأضاف قائلا:” تقوم منها يا عمرو إن شاء الله بالسلامة...كورونا وبتاع إيه...قوم منها عشان نعمل حاجة جديدة إن شاء الله. ربنا يحفظك يا عمرو ويحرسك بعنايته وشكرا يا أحمد محسن إنك عرفتني على طول عشان أكيد في ناس كتير بتحب عمرو ولما تعرف هدعيله".
داليا أبو عمر:
أكد أحد أفراد عائلة الإعلامية داليا أبو عمر، عن إصابتها بفيروس الكورونا المستجد، حيث تبين إيجابية التحليل منذ 4 أيام وخضعت الإعلامية للعزل المنزلي، لتتلقى العلاج اللازم تحت إشراف فريق طبي.
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