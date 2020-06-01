بالأسماء.. قائمة الإعلاميين المصابين بفيروس كورونا

لا تزال جائحة فيروس كورونا التي تهدد دول العالم، تأخذ منعطفا خطيرا حيث أصابت عددا من الأشخاص في كافة القطاعات وأبرزها مجال الإعلام، فقد أعلن إعلاميون خلال الساعات الماضية إصابتهم بفيروس كوفيد 19.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الإعلامين الذين أصابوا بفيروس الكورونا:





ريهام السهلي:

كشف مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير، خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أمس الأحد، عن إصابة الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج المواجهة بقناة اكسترا نيوز بفيروس الكورونا المستجد.





أيه عبد الرحمن:

وأعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن، بقناة أكسترا نيوز، عن إصابتها بفيروس كورونا، أمس الاحد، من خلال حسابها الرسمي عبر "فيس بوك" قائلة: "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. يارب كلكم تدعولي.. ببلغكم الخبر ده علشان، أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيا إني واثقة أن ربنا هيرزقني الشفاء قريبا جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة".





وطالبت آية، كافة محبيها وجمهورها بالدعاء لها من أجل الشفاء وتخطي هذه المحنة الصعبة.





إلهام النمر:

قالت الإعلامية إلهام النمر خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه وائل الإبراشي، إنها أصيبت بفيروس الكورونا المستجد "كوفيد19"، منذ قرابة أسبوع.



