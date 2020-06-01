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ضبط لحوم فاسدة وأخرى بأختام مزورة في الفيوم (صور)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:18 م
اللحوم
اللحوم
أسفرت حملة مشتركة من مديرية التموين بمحافظة الفيوم ولجنة من الطب البيطري، عن ضبط لحوم فاسدة وأخرى بأختام مزورة مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية دار الرماد، ومصطفى باشا والصوفى والحواتم، ومنافذ لبيع اللحوم، وتم تحرير المحاضر اللازمه ضد المخالفين، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

قاد الحملة المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم برئاسة المهندس وليد حسان مدير إدارة التجارة الداخلية والمفتشين ياسر إبراهيم وأحمد أبو غرب ورائد حرب ومحمد أنور ومحمد موسى ومحمد عبد الفتاح ومحمود قرنى.

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قاد اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام محافظة الفيوم، حملة بشوارع مدينة سنورس، ورافقه الجولة المهندس محمود هاشم رئيس المركز، بحضور عويس جميل سكرتير عام المركز،بالتعاون مع قوات الشرطة،لمتابعة إلتزام المواطنين والمحال التجارية بحظر التجوال،و القيام بأعمال النظافة المسائية والتطهير،بحضور العاملين بأقسام الإشغالات، وتحسين البيئة،و النظافة، خلال الساعات الأولي من صباح اليوم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 35 محضر لمواطنين،وغلق 3 محال،و توقيف 5 دراجات نارية لكسرهم الحظر بمدينة سنورس،عن طريق مركز الشرطة،وتوقيف 7 مركبات توكتوك، بمعرفة مجلس المدينة، لمخالفة إجراءات الحظر، وغلق مطعم لعدم إقتصار عمله على خدمة التوصيل للمنازل فقط، وفع 29 حالة إشغال بحرم الطريق العام،وتحرير 9 محاضر كسر حظر لمحال تجارية.

وتابعت الحملة النظافة المسائية بمدينة سنورس،ورفع 75 طن قمامة و15طن أتربة ومخلفات بناء. بالإضافه لرفع عدد 293 طن قمامه من المدينه والقرى بالفتره الصباحية ـ كما تم فض فرح بقرية فيدمين ليلا وعمل محضر لصاحبه ويدعى "محمد ربيع فياض"، كما تم تطهير منطقة الجامع الكبير ومنطقة كفر الباقى، ومنطقة مسجد الشيخ موسى بقرية سنهور القبلية، نتيجة ظهور حالات ايجابيه بهذه المناطق.
ضبط لحوم فاسدة وأخرى بأختام مزورة في الفيوم (صور)
ضبط لحوم فاسدة وأخرى بأختام مزورة في الفيوم (صور)
ضبط لحوم فاسدة وأخرى بأختام مزورة في الفيوم (صور)
ضبط لحوم فاسدة وأخرى بأختام مزورة في الفيوم (صور)
ضبط لحوم فاسدة وأخرى بأختام مزورة في الفيوم (صور)
ضبط لحوم فاسدة وأخرى بأختام مزورة في الفيوم (صور)

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لحوم بوابة الفجر المجازر الحكومية الفيوم الطب البيطري

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