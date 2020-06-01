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وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:02 م
فواتير الكهرباء
فواتير الكهرباء
الفجر الاقتصادي
تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار الشرائح خلال الشهر الجاري وفقًا لخطة الوزارة التى بدأت فى 2015 وتنتهي فى 2022 بعد رفع الدعم بالكامل، وكان من المقرر الانتهاء فى يوليو 2019، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5 مع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017 لتخفيف العبء عن المواطنين.

وتنسق الوزارة مع جهاز تنظيم المرافق وحماية المستهلك لرفع الأسعار في الشرائح من الثانية حتى الرابعة، بنسبة لا تتخطى 10%، مع إعفاء محدودي الدخل من الزيادة وهم بالشريحة الأولي التى تبدأ من صفر إلى 50 كليو وات، ويرجح الاعتماد على الحد الأقص من نسبة رفع الدعم هذا العام لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تلك الجائحة.


أسعار الكهرباء

وعدلت وزارة الكهرباء أسعار الشرائح في  يوليو الماضي لتصبح الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بسعر 30 قرشاً، والثانية من 51 إلى 100 كيلو وات بسعر 40 قرشاً، والثالثة من صفر حتى 200 كيلو بسعر 50 قرشاً، والرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات بسعر 82 قرشاً، والخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات بسعر 100 قرش، والسادسة من651 إلى ألف كيلو وات بسعر 140 قرشاً، والسابعة يتم التعامل معها بالسعر العالمي وهى التى تزيد عن 1000 كيلو وات على دعم، وتباع بسعر 145 قرشًا.

وزارة الكهرباء:
أعلنت وزارة الكهرباء عن زيادة أسعار الكهرباء للعام المالي الحالي 2019 – 2020 في مايو الماضي بنسبة تتراوح بين 3.7 حتى 39% للشرائح المنزلية، ومن 6.6 إلى %21.7 للشرائح التجارية، تطبق بداية من استهلاك فاتورة يوليو المقبل.

وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدعم فى الموازنة الجديدة يصل إلى 33.5 مليار جنيه، تقوم وزارة المالية بسداد 16.5 مليار جنيه مساهمة منها، على أن تتحمل الكهرباء الباقى من الدعم بقيمة 17 مليار جنيه، منها الدعم التبادلي، وهو ما يتحمله الشريحتين السادسة والسابعة، رافضاً الإفصاح عن ما تتحمله تلك الشرائح.

أوضح أن الوزارة مستمرة فى زيادة الأسعار حتى عام 2022، لحين رفع الدعم عنها بشكل نهائى، مضيفاً أن الحكومة لن ترفع سعر الوقود المورد لمحطات توليد الكهرباء خلال العام المالى المقبل، ويبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الوقود 3 دولارات، لافتاً إلى أن الوزارة تتحمل عن المستهلكين فى الشرائح الأولى 41 جنيهًا دعمًا، والثانية 77 جنيهًا، والثالثة 122 جنيهًا، والرابعة 165 جنيهًا، والخامسة 204 جنيهات.

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كورونا فواتير الكهرباء شرائح الكهرباء خطة وزارة الكهرباء أسعار الكهرباء

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