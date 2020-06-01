ثالث وفاة داخل 'الجمهورية' بفيروس كورونا

توفت منذ قليل، ثالث حالة بفيروس كورونا المستجد، داخل مؤسسة دار التحرير "جريدة الجمهورية"، وهو محمد فوزي، العامل بأمن المؤسسة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.





وكانت قد شهدت مؤسسة دارة التحرير "جريدة الجمهورية"، صباح الخميس الماضي، ثاني حالة وفاة بين الصحفيين، في أقل من 24 ساعة على أول وفاة تشهدها، بسبب فيروس كورونا المستجد.





وتوفي صباح الخميس الماضي، الكاتب الصحفي فتحي الصراوي نائب رئيس تحرير الجمهورية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون ثاني حالة في مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر بعد وفاة مجدي علي، والذي يعمل بإدارة الملصقات بإعلانات المصرية بدار التحرير، متأثرًا بإصابته بالفيروس، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.





وكانت قد تدهورت الحالة الصحية للكاتب الصحفي الراحل، قبل نقله لإحدى مستشفيات العزل، وذلك بعد إصابته باختناق حاد، نتيجة إصابته بأمراض مزمنة مثل الضغط والسكري، وأيضًا بسبب تقدمه في السن.





وتابعت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد، حالة الكاتب الصحفي الراحل، والذي لم تتحمل حالته الصحية نقله لإحدى مستشفيات العزل.





وكانت قد مؤسسة دار التحرير أيضًا، إصابة الزميل وليد عباس الصحفي ببوابة الجمهورية، بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى مستشفى العزل بحميات إمبابة، لتلقي العلاج.





وتستمر مؤسسة دار التحرير "الجمهورية"، في اتخاذ إجراءاتها الاحترازية ضد الفيروس، تطبيقًا لقرارات الدولة ومجلس الوزراء في هذا الشأن، وتنفيذًا لقرارات الهيئة الوطنية للصحافة، حفاظًا على حياة الزملاء.





وكان قد صرح ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بأن مجلس النقابة يواصل على مدار الساعة متابعة الحالة الصحية للزميلات والزملاء أعضاء النقابة منذ ٢٤ مارس، وهي بداية أزمة فيروس كورونا.





وقال "رشوان" في بيان سابق له، إنه بالتعاون مع كل أعضاء المجلس، وبصفة خاصة لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة، والتي تبذل مجهودًا كبيرًا، يتلقون جميع اتصالات الزميلات والزملاء المتعلقة بالإصابة المحتملة بالفيروس، ويتم على الفور التعامل معها لدى كل الجهات المختصة للتأكد من الإصابة، ثم التعامل معها طبيًا وفقا لكل حالة.





وأكد مجلس النقابة استمراره في المتابعة المستمرة على مدار الساعة لحالة الأعضاء، والتواصل الفوري مع كل الجهات المختصة بالتشخيص والتحليل والعلاج للبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التي تستلزمها كل حالة.



