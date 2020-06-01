وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماع مع مديري الإدارات (صور)

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في إطار تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذ مبادرة " ايد واحدة ضد كورونا المستجد " على البلاد، والتي أطلقها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم لمحاربة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمحافظة.



عقد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة، بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمديري الادارات الزراعية بديوان عام المديرية لتعرفهم على كيفية استعمال نظام الأون لاين عبر تطبيق تقنية برنامج زووم، ZOOM، ذلك تنفيذًا لقرارات المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحظر التجمعات والاجتماعات خشية انتشار فيروس كورونا المستجد على البلاد، وإجراء احترازي ووقائي وحماية المصريين من انتشار الفيروس.



وخلال الاجتماع كلف وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، المسئولين من العاملين بالإدارات الزراعية بالمراكز التي اختارهم مدير الإدارات يكون ملم بالحاسب الآلي ونظم المعلومات، وايضا إعداد هذا التطبيق لاستخدامه في الاجتماعات خلال الفترة القادمة والإرشادية للمزارعين نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب عدم عقد اجتماعات مباشرة بين الاشخاص خوفا وتجنبا للعدوى والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على البلاد حتى نهاية الموعد المحدد للخطر.



وأشار وكيل الوزارة، إلى أن وزارة الزراعة تواكب التطور العلمي والتكنولوجي الحديث، حيث إنه سبق لها عقد اجتماعات عبر برنامج "الفيديو كونفرانس"، مما عزز المزيد من التعاون والفاعلية بين الوزارة ومديريات الزراعة على مستوى الجمهورية ومشاركتهم أولًا بأول فيما يتم مناقشته واتخاذه من قرارات.



وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن مركز المعلومات بمديرية الزراعة، والتي يضم كل من الأستاذ حسام والأستاذ أسامة، نجحوا في ضبط هذه التقنية وقاما بتخصيص برنامج زوم وإجراء العديد من الاختبارات، والتجارب مع مديري الادارات للتأكد من فعالياته وتأمينها بحيث تكون جاهزة لتطبيقها خلال الاجتماع القادم.



وأشار وكيل زراعة الفيوم، إلى أن التقنيات الألكترونية الحديثة لعقد الاجتماعات تم إقرارها أيضًا في العديد من الهيئات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد على البلاد والحد منه.

