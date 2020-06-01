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صلاح ونجوم ليفربول يحتفلون بذكرى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا
الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:59 م
يحتفل نجمنا المصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي اليوم بذكرى تتويج الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه ، حيث حقق زملاء الفرعون الفوز على توتنهام هوتسبر بهدفين دون رد.
ونجح ليفربول في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه في مثل هذا اليوم عام 2019، بعدما رفع هذه الكأس أعوام 1977، 1978، 1981، 1984، 2005.
بينما جاء ليفربول كوصيف بدوري الأبطال أعوام 1985، 2007، 2018.
أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم
وكان محمد صلاح واصل أداءه الرائع مع الريدز منذ أن انضم لصفوف النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف نادي روما الإيطالي بمبلغ قدره 35 مليون جنيه إسترليني.
ويحتل محمد صلاح هذا الموسم مع نادي ليفربول الإنجليزي قائمة هدافي الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بالإضافة إلي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ودعها الفريق من دور ثمن النهائي علي يد نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.
يذكر أن محمد صلاح قد حقق لقب هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في الموسمين الماضيين بالإضافة إلي فوزه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2017.2018.
وحقق لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي ثلاث ألقاب قارية هما دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوربي بالإضافة إلي بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في الموسم الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.
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