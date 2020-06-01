صلاح ونجوم ليفربول يحتفلون بذكرى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

ونجح ليفربول في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه في مثل هذا اليوم عام 2019، بعدما رفع هذه الكأس أعوام 1977، 1978، 1981، 1984، 2005.





بينما جاء ليفربول كوصيف بدوري الأبطال أعوام 1985، 2007، 2018.



