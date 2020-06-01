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رسميا.. فيفو تعلن عن سلسلة هواتف X50 بدعم مثبت احترافي للكاميرا الرئيسية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:58 م
فيفو X50
فيفو X50
أعلنت فيفو بشكل رسمي عن سلسلة هواتفها X50، حيث تعتبر الأولى من فئة الهواتف الراقية للشركة خلال العام الجاري 2020، وتأتي الهواتف بميزة رئيسية تكمن في نظام الثبيت البصري المركزي في كاميرا الهاتف الرئيسية.

وقدر عرضت فيفو نسخة نموذجية من الهاتف بمسمى Apex 2020 نهاية فبراير الماضي حيث كان من المفترض حينها أن يتم تقديمه في كونجرس الهواتف العالمي لكن تم إلغاءه بسبب جائحة كورونا؛ إلا أن الشركة اليوم أخرجته للعلن كمنتج نهائي للمستهلك.

كما تأتي سلسلة X50 بثلاثة نسخ الأعلى في المواصفات +X50 Pro تليها نسخة X50 Pro والنسخة العادية X50 حيث تتمتع جميعها بنظام الثبات أثناء التصوير “gimble” حيث يُظهر على الشاشة متى تكون الصورة مستقرة وخالية من الاهتزازات هذا بجانب الثبات الاحترافي الذي تقدمه كاميرات الهواتف.

فيما يكمن الفرق بكون النسختين الأعلى من السلسلة و X50 العادي أنهما تأتيان مع عدسة تقريب وكذلك تتتميز نسخة +X50 Pro بأنها تعمل مستشعر سامسونج الأخير ISOCELL GN1 والذي يأتي بدقة 50 ميجا بكسل ويقدم أداءً عالياً.

وبالنسبة للعتاد الداخلي فلم تكشف الشركة عن كامل المواصفات الداخلية للهواتف الثلاثة إلا أن نسخة +Pro جاءت مع معالج كوالكوم سنابدراجون 865 ومودم الجيل الخامس X55، فيما تدعم شاشة الهاتف تردد 120 هيرتز وتقنية +HDR10.

وزعمت فيفو بان النسخة العادية من السلسلة تعد الأنحف على الإطلاق في سوق هواتف الجيل الخامس بسمك 7.49 مم، والتي على الأغلب ستأتي مدعمة بمعالج سنابدراجون 765.

لم تذكر الشركة أي تفاصيل بخصوص السعر وموعد الطرح، لكن في جميع الأحوال لن يتأخر الأمر عن بضعة أسابيع إذا ما أخذنا بالجسبان تجارب الشركة السابقة والتي جاءت غالبيتها بمواصفات فريدة وسبقت الكثير من الشركات في تضمينها في هواتفها نذكر منها كاميرا السلفي المنبثقة وقارئ البصمة المدمج في الشاشة والآن مثبت gimble.

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