مفاجأة.. بن شرقي يفكر في الرحيل عن الزمالك





يفكر المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت صحيفة "المساء" المغربية أن بن شرقي يفكر في الرحيل عن الزمالك في الصيف القادم بسبب رغبته في الاحتراف في أوروبا بالموسم القادم.





وكشفت الصحيفة أن بن شرقي يملك 5 عروض أوروبية للتعاقد معه في الصيف القادم من نادي طرابزون سبور وغازي عنتاب التركيان ونادي أولمبياكوس اليوناني ونادي مونييليه الفرنسي ونادي ستنادرد ليج البلجيكي.





وأشارت الصحيفة أن هذه العروض أنهالت على بن شرقي في الفترة الماضية بسبب تألقه الواضح مع نادي الزمالك في هذا الموسم ومساهتمه في حصد البطولات مع النادي الأبيض.





كما ذكرت الصحيفة أن مسئولو نادي الزمالك أكدوا منذ فترة على رفضهم التام لفكرة بيع أشرف بن شرقي في الصيف القادم بسبب حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.







