خورفكان يتفوق على الأندية الإماراتية في اللعب النظيف

أشاد خليل غانم رئيس نادي خورفكان الإماراتي، بالروح الرياضة التي يتميز بها لاعبي الفريق، بعدما تصدر ناديه قائمة الأندية صاحبة اللعب النظيف في دوري الخليج العربي.





وأشارت الأرقام إلى عدم حصول أي لاعب في الفريق على بطاقة حمراء طوال 19 جولة من الدوري إضافة لاحتلال المركز الثاني في قائمة أقل الفرق حصولا على البطاقات الصفراء.





وقال غانم في تصريحات نشرتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين إن ذلك لم يأت من فراغ أو من قبيل المصادفة، حيث كانت تعليمات مجلس الإدارة للاعبين منذ بداية الموسم، تدور حول ضرورة التحلي بالأخلاق الرياضية داخل الملعب وخارجه.





وأضاف أنه تم عمل أكثر من اجتماع مع الفريق تم من خلالها التأكيد على عدم الاعتراض على قرارات التحكيم مهما كانت وعدم الانسياق وراء أية محاولات استفزازية من المنافسين والتركيز في المباراة وتنفيذ تعليمات المدرب، حتى أصبح هذا أسلوب اللاعبين، والدليل على هذا أن الفريق لم يحصل على أي بطاقات صفراء في خمس مباريات، ما يدل على الانضباط الكبير في صفوف خورفكان.





وأوضح أن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) دائما ما يطالب الفرق باللعب النظيف، وهو الشعار الذي ترفعه رابطة المحترفين في بداية كل مباراة كما أن البطولات الكبرى تخصص جوائز للعب النظيف والفيفا حسم بعض النتائج بعدد البطاقات الصفراء، وخورفكان يتمسك باللعب النظيف في كل المباريات.





ووجه غانم الشكر إلى الجهازين الفني والإداري وإلى جميع اللاعبين مشيرا إلى أن اللعب النظيف منظومة متكاملة شارك فيها الجميع.



