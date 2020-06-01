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حملة لرفع الإشغالات بالمنشية في الإسكندرية (صور)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
نفذ حي الجمرك بمحافظة الاسكندرية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لرفع الإشغالات التي تعوق الطريق العام بنطاق منطقة المنشية والجمرك برئاسة نجوى أمين رئيس حي الجمرك.
 
قاد الحملة كل من حمدي حسان رئيس قسم الاشغالات والنقيب ياسر رجب رئيس وحدة مرافق حي الجمرك  أنهار عثمان مدير إدارة الأزمات والكوارث بالحي

واستهدفت الحملة  ميدان التحرير وميدان الجندي المجهول وشارع الجمهورية وشارع فرنسا والنصر وتم رفع جميع الإشغالات وتم رفع كافة الإشغالات التي تعوق الطريق العام وضبط سيارة نقل تقوم بتحميل مخلفات القمامة  وجاري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال
حملة لرفع الإشغالات بالمنشية في الإسكندرية (صور)
حملة لرفع الإشغالات بالمنشية في الإسكندرية (صور)
حملة لرفع الإشغالات بالمنشية في الإسكندرية (صور)
حملة لرفع الإشغالات بالمنشية في الإسكندرية (صور)
حملة لرفع الإشغالات بالمنشية في الإسكندرية (صور)
حملة لرفع الإشغالات بالمنشية في الإسكندرية (صور)

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محافظة الاسكندري كورونا الصحة العالمية

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