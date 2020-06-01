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تقارير: راشفورد رفض عرض برشلونة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:59 م
ماركوس راشفورد
ماركوس راشفورد
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة من عامين كان يرغب في التعاقد مع الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم هجوم مانشستر يونايتد وأجرى معه مفاوضات بالفعل.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأنه في نهاية عام 2018 تفاوض برشلونة مع وكلاء راشفورد وكان النجم الإنجليزي متحمس للإنضمام إلى صفوف النادي الكتالوني لأسباب رياضية وإقتصادية.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن راشفورد غيّر رأيه لأنه في ذلك الوقت كان لديه شك بأن الإنضمام إلى برشلونة في ال 21 من عمره هو القرار الصحيح لذلك فضل الاستمرار مع المان يونايتد لموسمين أو ثلاث مواسم على الأقل وظل الباب مفتوح لجميع الاحتمالات.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن راشفورد يشارك مع مانشستر يونايتد منذ سنوات طويلة على الرغم من صغر عمره وأظهر النجم الإنجليزي إمكانيات ممتازة ولكن تطوره بطيئ كما يعتقد كثيرين.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن ماركوس راشفورد ولد في إنجلترا لعائلة أصولها من سانت كيتس ونيفيس في أمريكا الوسطى وأنه بدأ في المشاركة مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد في عام 2015، حيث شارك حتى الآن في 201 مباراة، سجل خلالهم 64 هدف وصنع 34 تمريرة حاسمة.

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صلاح رياضة راشفورد اخبار الرياضة

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