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محافظ أسوان: تخصيص مستشفى التأمين الصحي كعزل لمرضى كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه بالتنسيق مع وزارة الصحة وجامعة أسوان سيتم تخصيص مستشفى التأمين الصحي بمدينة أسوان لإستقبال وخدمة مرضى فيروس كورونا بكامل طاقتها بإجمالى 80 سرير على أن يتم تحويل جميع المرضى المتواجدين بكافة أقسام المستشفى والذين يعنون من أمراض أخرى غير فيروس كورونا إلى مستشفى أسوان الجامعى لاستكمال وتلقى الرعاية الطبية والعلاجية المطلوبة، حيث تصل السعة السريرية الحالية للمستشفى إلى 415 سرير.


بالإضافة إلى 300 سرير آخر بعد إنهاء مشروعات التوسعات الجارية، لافتًا إلى أنه بالتوازى سيتم إستقبال وحجز حالات الإصابة الإيجابية بكورونا فى مستشفيات الصدر والحميات وغرب أسوان بدائرة مدينة ومركز أسوان، بجانب أبو سمبل الدولى، وأيضًا الحميات ونصر النوبة المركزي، ودراو المركزي، بالإضافة إلى الصدر وكوم أمبو المركزى، فضلًا عن صدر وحميات إدفو والسباعية المركزى، فى حين سيتم تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى أسوان العزل بالصداقة الجديدة وهو الذى سيساهم فى توفير الخدمة العلاجية لمواطنى المحافظة بالشكل المطلوب.

وفي إطار متابعته الميدانية لمشروعات المحاور والكباري العرضية الجارى إنشاؤها فوق نهر النيل بمحافظة أسوان والتى تهدف لخلق شرايين تنموية تربط بين شرق وغرب النيل قام الفريق كامل الوزير وزير النقل بتفقد أعمال تنفيذ مشروعات محاور وكباري خزان أسوان البديل ودراو وكلابشة، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة العاملين. 

وقد رافق المافظ خلال الجولة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ نظرًا لإرتباط اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفراس.

واستهل الفريق كامل الوزير جولته بمتابعة الأعمال الجارية بمحور وكوبرى خزان أسوان الحر البديل لخزان أسوان القديم والذى تصل تكلفتة إلى 2 مليار جنيه ويبلغ طوله 5،5 كم وعرضه 30 متر بواقع 3 حارات فى كل إتجاه ويتكون من 4 كبارى رئيسية، علاوة على الأعمال الصناعية من برابخ ومواسير وأنفاق والتى تقوم بها 4 شركات على 3 مراحل. 

وعقب ذلك قام وزير النقل ونائب المحافظ بتفقد موقع إنشاء كوبرى ومحور دراو الجديد والذى سيربط الطريق الصحراوى الغربى بمركزى دراو ونصر النوبة والذى يبدأ من أمام قرية بنبان وحتى الطويسه فى الجانب الشرقى للنيل بالقرب من مدخل طريق بلانه بطول ١٨،٢ كم وبعرض 21 متر وبتكلفة 1.3مليار جنيه ومقرر تنفيذه خلال 36 شهر حيث سيضم ٧ كباري و٣ أنفاق.

فيما أختتم كامل الوزير جولته بمتابعة معدلات تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة اسوان والذي تبلغ تكلفته مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حارة مرورية بعرض 7،5 م لكل إتجاه، والذى يشمل 10 كبارى منها 5 كبارى رئيسية، ومن جانبه وجه محافظ أسوان الشكر لوزير النقل على إعتماده 400 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى لإذدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة بطول 51 كم ذهابًا وإيابًا وذلك بداية من كمين غرب أسوان وحتى ربطه بالإذدواج الحالى أمام مشروع الطاقة الشمسية ثم إستكمال الاذدواج حتي محافظة الأقصر والذى كان يعد بمثابة حلم طال إنتظاره ليتحقق فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقامة شبكة عملاقة من الطرق السريعة والمتطورة لتستوعب حركة النقل سياحيًا وتجاريًا وخدميًا.


ولفت إلى أن إزدواج الطريق الصحراوى الغربى سيساهم بشكل مباشر فى الحد من الحوادث المرورية وذلك لحماية الأرواح وحفاظًا على سلامة المواطنين من أى أضرار وأخطار مستقبلية، علاوة على أنه سيكون الشريان الرئيسى نحو الأسواق الأفريقية ضمن طريق الإسكندرية كيب تاون الدولى بإعتبار أسوان جسر التواصل التجارى والإقتصادى والسياحى بين مصر والقارة السمراء.
محافظ أسوان: تخصيص مستشفى التأمين الصحي كعزل لمرضى كورونا
محافظ أسوان: تخصيص مستشفى التأمين الصحي كعزل لمرضى كورونا
محافظ أسوان: تخصيص مستشفى التأمين الصحي كعزل لمرضى كورونا
محافظ أسوان: تخصيص مستشفى التأمين الصحي كعزل لمرضى كورونا

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