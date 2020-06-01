قرار من نيابة الإسكندرية بشأن مواطنين لم يلتزموا بإرتداء الكمامة

أصدر المستشار محمد لاشين رئيس نيابة غرب الإسكندرية ، قرارا اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل عدد من المواطنين تم إلقاء القبض عليهم لعدم التزامهم بارتداء الكمامة طبقا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي أتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقررت النيابة إخلاء سبيل المواطنين بضمان محال إقامتهم، بتوجيه النصح والإرشاد لهم، بعد إفهامهم بتقديمهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ حال تكرارهم للواقعة.





وكانت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حذرت العاملين والمواطنين من مغبة عدم ارتداء القمامة الواقية، خاصة عند التردد على جميع الأسواق، والمحلات، والمنشآت والمصالح الحكومية، والخاصة، والبنوك، وأثناء استقلال جميع وسائل النقل الجماعية.





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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



