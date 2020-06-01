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رئيس الحساسية والمناعة يقدم 5 نصائح للوقاية من فيروس كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا في زيادة مستمرة، ونحن في بداية ذروة فيروس كورونا وهناك انتشار كبير لفيروس كورونا حاليًا.

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن فيروس كورونا لا يوجد علاج أو مصل وقائي أو أدوية للوقاية نهائيًا حتى الآن، وحتى برتوكول العلاج المتبع يتم تغييره بشكل يومي، وعلاجها الوحيد حتى الآن هو ارتداء الكمامة مع النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي.

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن أعراض الإصابة تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة أو ضيق التنفس أو الصداع أو الإسهال أو البرد، أو فقدان حاستي الشم والتذوق ولا داعي للقلق والفزع فمعظم الحالات أعراضها بسيطة أو تتماثل للشفاء دون أعراض، معقبًا: "فيروس كورونا ليس له كتالوج، ولو توافر عرض واحد نتعامل على أنه كورونا حتى يثبت العكس".

وقدم "الحداد"، 5 كبسولات للوقاية من الإثابة بكورونا تتمثل في التغذية المناعية البروتينية الجيدة، وعدم الإفراط في السكريات والدهون بالإضافة إلى تناول الأشياء التي تحتوي على فيتامين سي والإكثار من السوائل والخضراوات وأخذ فيتامين سي وفيتامين د والزنك، والابتعاد عن التدخين الذي يؤثر على جهاز المناعة، ويزيد من مضاعفات الإصابة، وممارسة الرياضة، والنوم بقدر كافي، وعدم الاكتئاب والخوف والقلق والفوبيا من المرض والموت والتي تؤدي لضعف المناعة أكثر، مشددًا على أن 95% من المصابين بفيروس كورونا يتعافوا حال اكتشاف إصابتهم مبكرًا، ونسبة الوفيات قليلة جدًا.

وأوضح، أن معدل الإصابة بين الأطفال ونسب الوفيات بفيروس كورونا أقل، ولكن لا بد أن نطبق على الاطفال نفس الاجراءات التي نطبقها على الكبار من التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، لحمايتهم من الإصابة بالفيروس، معقبًا: "فيروس كورونا ليس له كتالوج".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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