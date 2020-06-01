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التفاصيل الكاملة لزيارة وزير النقل لمحافظة أسوان

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:45 م
جانب من جولة وزير النقل
جانب من جولة وزير النقل
فتح الله رضوان
تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، أعمال تنفيذ مشروعات محاور وكباري خزان أسوان البديل ودراو وكلابشة، فضلًا عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة العاملين.

واستهل الوزير، جولته بمتابعة الأعمال الجارية بمحور وكوبرى خزان أسوان الحر البديل لخزان أسوان القديم والذى تصل تكلفتة إلى 1.5 مليار جنيه ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 متر بواقع 3 حارات فى كل إتجاه ويتكون من عدد (2) كبارى رئيسية (كوبرى على النيل- كوبرى الطريق الصحراوي الغربي) بالإضافة إلى الأعمال الصناعية برابخ (مواسير – أنفاق).

كما تفقد وزير النقل، ونائب المحافظ، أعمال تطوير المسافة من أسوان حتى ادفو بطول 100 كم حيث تابعا أعمال إزالة الأتربة والحفر وإنشاء جسر الطريق، ضمن أعمال تطوير المرحلة الثانية من مشروع تطوير القاهرة أسوان الصحراوي الغربي.

وتفقد موقع إنشاء محور دراو الجديد والذى سيربط الطريق الصحراوى الغربى بمركزى دراو ونصر النوبة والذى يبدأ من أمام قرية بنبان وحتى الطويسه فى الجانب الشرقى للنيل بالقرب من مدخل طريق بلانه بإجمالى تكلفة 1.4 مليار جنيه وبطــول 17 كــم، ويتكون من عدد 7 كبارى من أهمها (كوبرى النيل - كوبرى الزراعى الغربى - كوبرى الصحراوى الغربى) و3 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف حيث يبلغ عرض الكوبرى فوق نهر النيل 25 مترا ويبلغ عــــرض باقى قطاعات الكبارى 21 مترًا.

واختتم كامل الوزير جولته بمتابعة معدلات تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان والذي تبلغ تكلفته 1.050مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه والذى يشمل عدد 9 كبارى من أهمها (كوبرى الطريق الزراعى الشرقي – كوبري النيل – كوبري على الطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي) و5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعــــية والترع والمصــــارف وحيث تم تنفيذ من 90 % من كافة الأعمال الخاصة بالمشروع وجاري الانتهاء من آخر باكية من كوبري النيل بالمحور.

من جهته، وجه محافظ أسوان، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمحافظة، الشكر لوزير النقل على بدء تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة والذى كان يعد بمثابة حلم طال إنتظاره ليتحقق فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة شبكة عملاقة من الطرق السريعة والمتطورة لتستوعب حركة النقل سياحيًا وتجاريًا وخدميًا.

ولفت إلى أن تطوير الطريق الصحراوى الغربى سيساهم بشكل مباشر فى الحد من الحوادث المرورية وذلك لحماية الأرواح وحفاظًا على سلامة المواطنين من أى أضرار وأخطار مستقبلية، فضلًا عن أنه سيكون الشريان الرئيسى نحو الأسواق الأفريقية ضمن طريق الإسكندرية كيب تاون الدولى بإعتبار أسوان جسر التواصل التجارى والإقتصادى والسياحى بين مصر والقارة السمراء.

رافق وزير النقل، خلال الجولة، الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، نظرًا لارتباط اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية "الفيديو كونفراس".
التفاصيل الكاملة لزيارة وزير النقل لمحافظة أسوان
التفاصيل الكاملة لزيارة وزير النقل لمحافظة أسوان
التفاصيل الكاملة لزيارة وزير النقل لمحافظة أسوان
التفاصيل الكاملة لزيارة وزير النقل لمحافظة أسوان

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