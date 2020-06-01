البورصات الخليجية ترتفع بختام التعاملات اليوم الإثنين





أنهت البورصات الخليجية تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع مع تنامي التفاؤل إزاء تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا وهو ما عزز الشهية للمخاطرة.





وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي بنحو 1.5 بالمئة، مع صعود أكبر بنوك الإمارة، بنك الإمارات دبي الوطني، 2.8 بالمئة وتقدم سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة.





ورفعت دبي الأسبوع الماضي القيود المفروضة على الانتقال وسمحت باستئناف أنشطة الشركات.





كانت الإمارات، التي علقت دخول غير المواطنين في 19 مارس آذار، قالت الشهر الماضي إنها ستبدأ قريبا السماح بالدخول لحملة الإقامات السارية العالقين في الخارج الذين لهم عائلات في الإمارات.





وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن المقيمين الذين لهم عائلات في الإمارات سيبدأون بالعودة من أول يونيو حزيران.





وزاد المؤشر القطري اثنين بالمئة، مدعوما بصعود سهم أريد عشرة بالمئة.





وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 1.1 بالمئة. وقفز سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.6 بالمئة وسهم الأهلي التجاري 2.1 بالمئة.





كانت وكالة الأنباء الرسمية أوردت يوم الثلاثاء أن القيود المفروضة في المملكة سيبدأ تخفيفها على ثلاث مراحل على أن تبلغ ذروتها برفع كامل لحظر التجول - عدا مدينة مكة المكرمة - من 21 يونيو حزيران.





وزاد مؤشر أبوظبي 0.7 بالمئة بدعم من صعود سهم إتصالات 1.2 بالمئة وسهم بنك أبوظبي التجاري 3.4 بالمئة.