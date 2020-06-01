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عاجل.. تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأت حول مستوى خدمات المحمول في إبريل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:28 م
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
أحمد الشيخ


كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم الأثنين عن تقرير قياس جودة خدمات الاتصالات لمشغلى المحمول الأربعة العاملين فى مصر وهي : أورانج وفودافون واتصالات مصر والشركة المصرية للاتصالات  "we".

 

ويعكس هذا التقرير الشهرى الذي يقدمه الجهاز مساوى خدمات المحمول المقدمة للمواطن المصري شواء الصوت أو البيانات في محاولة لتطوير أداء الشركات واعطائها مؤشرات لمستوى جودة خدماتها بما يدفعها لتطويرها على الجانب الأخر بعطى للمواطن مؤشرات حول اداء كل شبكة فى المنطقة التى يعيش فيها بما يتيح له اختيار أفضل الشبكات في منطقة سكنه.

 

 

وأصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي تقريره لنتائج قياسات شهر أبريل لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ حيث تم اجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24 الف كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية، والمقسمة إلى ما يقرب من 80 مدينة وحي؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

 

 

 وأوضح الجهاز أنه يتم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا للمعاييرالدولية والتي من أهمها:

·                    مؤشر عدم بدء المكالمة(Call block) وهو يعبر عن عدم قدرة العميل على بدء المكالمة الصوتية.

·                    مؤشرانقطاعالمكالمة(Call drop) وهو يعبر عن انقطاع الخط اثناء المكالمة الصوتية.

·                    مؤشر جودة صوت المكالمة ( Voice quality)وهو يعبر عن متوسط مستوى جودة الصوت اثناء المكالمة الصوتية.

 

فيما يتم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها :

·                    سرعة تنزيل البيانات (Download Throughput)وهي سرعة تنزيل المحتوى من الشبكة للعميل.

·                    سرعة تحميل البيانات (Upload Throughput)وهي سرعة تحميل المحتوى من العميل الى الشبكة.

 

 

 

 

فيما يلي اعداد المناطق (مدن وأحياء) التي تم رصد انها تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية في شهر ابريل :

 

شبكة فودافون:

 

لشركة فودافون، من أصل (80) مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (18) مدينة وحي تعاني من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور ومصر الجديدة ومدينة نصر والمرج والسلام وحدائق القبة والعباسية وشبرا والمقطم في القاهرة.

 

 ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (4) مدينه وحي وأهمها في القاهرة المعادي، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (6) مدينه وحي أهمها في القاهرة مدينتي.

 

 

 شبكة اورانج:

 

ولشركة اورانج، من أصل (80) مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد(23) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور والتجمع ومدينة نصر والعباسية وحلوان في القاهرة والسادس من اكتوبر والشيخ زايد والهرم وفي الجيزة، وفي الإسكندرية، مناطق فيغرب الاسكندرية ومرسى مطروح، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (11) مدينه وحي أهمها مناطق في شرق وغرب الاسكندرية.

 

اتصالات مصر

 

ولشركة اتصالات:من أصل (80) مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (17) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور وشبرا والزمالك والمعادي والمقطم في القاهرة، ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالماتعدد (7) مدينه وحي وأهمها مدينتي والعبوروحلوان في القاهرة ومناطق في شرق الإسكندرية، ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (4) اهمها السادس من اكتوبر في الجيزة.

 

المصرية للاتصالات "we"

 

ولشركة "وى"، من أصل (80) مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (24) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور والرحاب ومصر الجديدة ومدينة نصر وحدائق القبة والعباسية والمنيل وشبرا والزمالك وحلوان والمعادي والمقطم في القاهرة، وفي الجيزة الشيخ زايد وفي الإسكندرية شرق الإسكندرية، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (5) مدينه وحي أهمها السادس من اكتوبر في الجيزة .

 

ويتضح من التقرير التفصيلي أن معايير خدمات البيانات في الحدود المقبولة لجميع الشركات وفقاً للترخيص مع تميز شركات أورانج واتصالات في سرعة تنزيل البيانات فيما عدا بعض المناطق أوقات الذروة (وفقا للتقرير التفصيلي لكل منطقة).


ويأتي هذا التقرير في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لجودة الخدمات المقدمة من مشغلي شبكات الاتصالات في السوق المصري للمستخدمين ورفع وعي المستخدمين بمؤشرات جودة هذه الخدمات.

 


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