انفراد| وكيل صحة كفر الشيخ تكشف عن كواليس جديدة بشأن كورونا.. وتعلن أعداد المصابين (حوار)

" بإجراء أول حوار مع الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لمعرفة آخر مستجدات وتطورات ملف فيروس كورونا وكذلك الجهود المبذولة لمواجهته.. وإليكم نص الحوار:

محافظة كفر الشيخ، تعد من أولى المحافظات التي بدأت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس القاتل، وتنفرد "

محافظة كفر الشيخ، تعد من أولى المحافظات التي بدأت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس القاتل، وتنفرد " الفجر " بإجراء أول حوار مع الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لمعرفة آخر مستجدات وتطورات ملف فيروس كورونا وكذلك الجهود المبذولة لمواجهته.. وإليكم نص الحوار:

بدأت مصر في محاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ بدء ظهوره، وحققنا خطوات جيدة وأشادت منظمة الصحة العالمية بذلك في تقاريرها.

- بداية.. نريد أن نعرف ما هي الإجراءات التي اتخذتها مديرية الصحة لمواجهة الفيروس؟

محافظة كفر الشيخ من المحافظات التي لم تتأثر بشكل كبير بفيروس كورونا كباقي المحافظات، وذلك بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذناها مبكرا، ولعل أبرزها عمل كمائن حدودية مع المحافظات الأخرى لتوقيع الكشف الطبي للمترددين إلى المحافظة، وتكثيف عمليات التعقييم والتطهير لكافة المؤسسات والشوارع، وإحكام عزل المخالطين، كل ذلك ساهم في تحجيم انتشار الفيروس إلى حد كبير.





- نسمع أرقام كثيرة عن الإصابات والتعافي وتقريبا جميعها نقلا عن مصادر مجهولة.. فهل ستضع مديرية الصحة حدا لذلك وتخرج ببيان رسمي يوميا؟

نعم، في الحقيقة تنتشر الأقاويل والشائعات يوميًا فيما يخص موضوع الإصابات بنطاق المحافظة، ولذلك قررنا إصدار بيان رسمي يوميًا يتضمن إجمالي الإصابات والتعافي والوفيات، للقضاء على الشائعات والبلبلة واطمئنان المواطنين، أسوة ببيان الوزارة اليومي.





- نريد أن نعرف ما هي آخر الأرقام الرسمية المعتمدة فيما يخص الفيروس بالمحافظة؟

سجلنا 107 حالات تعافي تام، وتم خروجهم من المستشفيات وتوجهوا إلى منازلهم، وتم تسجيل 14 حالة وفاة، وتسجيل 389 إصابة منذ بدء الأزمة وحتي الأن، منهم 32 من الكادر الطبي، وهم يلقون رعاية طبية ممتازة.





- أقرت وزارة الصحة مؤخرا بالعزل المنزلي للحالات البسيطة.. فهل تم تطبيق ذلك في كفر الشيخ؟

نعم.. بالفعل تم تطبيقه على 55 مصابًا تم عزلهم منزليا، وتقوم فرق الترصد بإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية لمصابي فيروس كورونا للمعزولين منزليا، وسط متابعة شديدة لحالاتهم الصحية، وتقديم كافة الاستشارات الطبية من قبل المتخصصين، وتم توزيع أدوية ومطهرات وكمامات من خلال الإدارات الصحية، و4 عيادات على 1001 حالة مخالطة.





- هل إجازة العيد شهدت انخفاضا أم ارتفاعا في نسبة الإصابات بالفيروس؟

للأسف ارتفعت الإصابات، فقد تم تسجيل 173 إصابة جديدة خلال إجازة العيد، وذلك بسبب توافد الآلاف من المحافظات الأخرى مثل "القاهرة، الجيزة، الغربية، وأسيوط" إلى المحافظة، لزيارة الأقارب أو عائدين من أعمالهم لقضاء إجازة العيد، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الإصابات، وتم تسجيل 216 إصابة فقط خلال الفترة 16 مارس حتى 23 مايو، ومن 24 مايو حتى الآن تم تسجيل 173 إصابة.





- اتهامات أقاويل عديدة بشأن إهمال الأطباء المصابين بكورونا.. فما مدى صحة هذه الاتهامات؟

بالعكس تماما.. كلام غير صحيح، فتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، كانت واضحة منذ اليوم الأول وهو الاهتمام بالكادر الطبي وكافة العاملين في مستشفيات العزل، وتم توفير أقصى رعاية لهم، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك إصابة أحد الأطباء بمستشفى عزل بلطيم بفيروس كورونا، وتم علاجه على الفور، وكان ذلك في البداية، وحاليا تم توفير طابق بكل مستشفى لعلاج الكادر الطبي، مع العلم أن المديرية حريصة منذ البداية لتوفير كافة مستلزمات الوقاية للجميع.





- ما ردك على الحملة الشرسة التي تعرضت لها وزارة الصحة مؤخرا من قبل البعض بسبب تعاملها مع أزمة الفيروس؟

صراحة، لا أجد تبرير لذلك فالصحة لم تدخر جهدا لمواجهة الفيروس إلا وبذلته، وأقول رسالة للمشككين في ذلك: أنهم لن يفلحوا في تفتيت وتشتيت جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة الفيروس، فهم جماعات مغرضة كارهون للوطن ويعملون على إضراره بكل الطرق، مناشدة المواطنين بعدم الإنسياق وراء شائعتهم والتأكد من المعلومات من المصدر لعدم نشر البلبلة.





- هل الوضع الصحي في كفر الشيخ مطمئن؟

الوضع الصحي مطمئن للغاية وفي تحسن واستقرار دائم، وأناشد المواطنين بضرورة اتباع التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة أولا بأول والتزام منازلهم قدر الإمكان وعدم التزاحم، وذلك كإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





- نهاية.. هل تشعرين بالخوف من إصابتك بالفيروس؟

أحرص دائمًا على اتخاذ كافة المستلزمات الوقائية شأني كشأن أي مواطن يتبع التعليمات، ولكنني حقيقة عند ذهابي إلى بيتي كل يوم أخاف على أولادي ولا أخاف على نفسي.