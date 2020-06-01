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مانشستر يونايتد يحتفظ بنجمه الهداف 6 أشهر إضافية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:39 م
ايجالو
ايجالو
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميا الإبقاء على مهاجمه النيجيري أوديون إيجالو حتى يناير من العام القادم، بعد الاتفاق مع نادي شنجهاي جرينلاند شينجوا الصيني .

وكان من المفترض أن تنتهي فترة إعارة النيجيري البالغ 30 عاما إلى يونايتد أمس الأحد، لكن فريق المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير قرر الإبقاء على خدماته حتى 31 يناير 2021، من أجل أن يكون مع "الشياطين الحمر" حين يستأنف الموسم في الموعد المبدئي المقرر في 17 يونيو الحالي بعد توقف منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسجل إيجالو 4 أهداف في ثماني مشاركات مع الفريق الإنجليزي منذ أن انضم اليهم في 31 يناير الماضي حين أصبح أول لاعب نيجيري يدافع عن ألوان الفريق، والإفريقي السابع فقط في تاريخ النادي.

وينافس يونايتد من أجل الحصول على أحد المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وكان يحتل المركز الخامس في الدوري الممتاز قبل توقفه في مارس، بفارق ثلاث نقاط عن تشلسي الرابع.

كما ما زال ينافس على لقب مسابقتي الكأس المحلية والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ووصل في الأولى إلى الدور ربع النهائي حيث يلتقي نوريتش سيتي في 27 أو 28 يونيو بحسب الموعد المبدئي، فيما قطع شوطا كبيرا في الثانية نحو ربع النهائي بفوزه الكاسح في ذهاب الدور الثاني على لاسك النمسوي بخماسية نظيفة، بينها هدف لإيغالو بالذات.

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