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الفرق الإسبانية تعودة للتدريبات استعدادًا لاستئناف الدوري

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
عادت الفرق الإسبانية إلى التدريبات الجماعية مرة أخري، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم في الحادي عشر من يونيو الجاري، وذلك بعد توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقاد الفرنسي زين الدين زيدان تدريباً جماعياً لكامل أعضاء فريقه ريال مدريد للمرة الأولى منذ توقف البطولة في آذار/مارس الماضي بسبب وباء "كوفيد-19"، وهو ما ينطبق أيضا على جاره أتلتيكو مدريد وغريمه برشلونة، وذلك بحسب الصور التي نشرتها الفرق المعنية عبر حساباتها ومواقعها.

ونشر حساب برشلونة بالعربية على تويتر، صورة ظهر فيها لاعبو الفريق ملتفين حول دائرة المنتصف وعلق عليها بالقول: "التأم الشمل".

وعادت الأندية إلى التدريبات على مراحل، مع اعتماد بروتوكول صحي فرضته رابطة الدوري الإسباني، حيث بدأت التدريبات أولا بشكل فردي، منذ الثامن من أيار/مايو، ثم في مجموعات صغيرة ما لبثت أن اتسعت تدريجياً.

وقال البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب وسط أتلتيكو "أنا سعيد جداً لرؤية الجميع والقدرة على التدريب مع الآخرين، لأنه لم تكن هناك مجموعة، كان كل واحد يتخذ جنباً (تنفيذاً لاجراءات التباعد الاجتماعي)، والآن نشعر مرة أخرى بأننا مجموعة".

وأعلنت رابطة "لا ليغا" الأحد أن منافسات الدوري ستستأنف في 11 حزيران/يونيو الحالي بدربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس خلف أبواب موصدة، ضمن المرحلة الثامنة والعشرين، على أن ينتهي الموسم في 19 تموز/يوليو المقبل بالمرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

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